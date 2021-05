ലണ്ടന്‍: പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് ടോട്ടനം താരം സണ്‍ ഹ്യൂങ് മിന്നിനെ ട്വിറ്ററില്‍ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തില്‍ എട്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ്.

ഏപ്രില്‍ 11-ന് മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡുമായി നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ടോട്ടനം 3-1ന്റെ തോല്‍വി വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സണ്‍ ഹ്യൂങ് മിന്നിനെതിരേ വംശീയാധിക്ഷേപമുണ്ടായത്.

സംഭവത്തില്‍ നാലു പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Eight Arrested Over Racist Abuse on Tottenham Star Son Heung Min