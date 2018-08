ആല്‍പ്‌സ്: യുവന്റസിന്റെ വെളുപ്പും കറുപ്പും ജഴ്‌സിയില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക് ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റം. ആല്‍പ്‌സിനടുത്ത വില്ലാര്‍ പിരോസയിലെ മുന്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ സെന്റര്‍ ബാക്ക് ഗെയ്റ്റാനോ ഷിറിയയുടെ പേരിലുള്ള സ്റ്റേഡിയമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാള്‍ഡോയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് വേദിയാകുന്നത്. ആകെ 4100 പേര്‍ മാത്രം താമസിക്കുന്ന കൊച്ചു പട്ടമാണ് വില്ലാര്‍ പിരോസ. ഈ സൗഹൃദ മത്സരത്തില്‍ യുവന്റസിന്റെ എതിരാളികളായെത്തുന്നത് യുവന്റസിന്റെ തന്നെ ബി ടീമാണ്.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അരങ്ങേറ്റമായതിനാല്‍ മത്സരം അലയന്‍സ് അരീനയിലേക്കു മാറ്റിയാലോ എന്ന് നേരത്തേ ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് പാരമ്പര്യം തെറ്റിക്കേണ്ട എന്ന് ക്ലബ് അധികൃതര്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കളിക്കിടയിലുമുണ്ട് ആചാരങ്ങള്‍. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ കളി തുടങ്ങി അഞ്ചു മിനിറ്റാകുമ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ മൈതാനം കയ്യേറും. കളി നിര്‍ത്തി വയ്ക്കും. പിന്നെ ആരാധകര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരങ്ങളെ ആശംസിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. അതു കഴിഞ്ഞേ കളി തുടരൂ.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ടീമിലെത്തിയതോടെ യുവന്റസ് കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ടീമിന്റെ പ്രധാന സ്‌ട്രൈക്കറായിരുന്ന അര്‍ജന്റീനക്കാരന്‍ ഗോണ്‍സാലോ ഹിഗ്വെയിനെ എസി മിലാനു വിറ്റു. യുവ ഡിഫന്‍ഡര്‍ മാറ്റിയ കാല്‍ഡാറയെ വച്ചു മാറി മുന്‍ യുവെ താരം ആന്‍ഡ്രിയ ബര്‍സാഗ്ലിയെ മിലാനില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചു ടീമിലെത്തിച്ചു. 24-കാരനെ കൊടുത്ത് 31-കാരനെ ടീമിലെത്തിച്ച ആ തീരുമാനത്തില്‍ ആരാധകര്‍ അത്ര തൃപ്തരല്ല.

ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് കിരീടം നേടുക എന്നതാണ് യുവന്റസിന്റെ ലക്ഷ്യം. പൗലോ ദ്യബാല, ഡഗ്ലസ് കോസ്റ്റ എന്നിവരാകും മുന്നേറ്റത്തില്‍ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്കു കൂട്ട്. 18-നാണ് ഇറ്റാലിയന്‍ ലീഗിന് തുടക്കം കുറിക്കുക. ആദ്യ മല്‍സരത്തില്‍ എ.സി ചിയെവോവെറോണയാണ് എതിരാളികള്‍.

