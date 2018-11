ടൂറിന്‍: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ ടീം വിട്ടതിന് ശേഷം റയലിന് കഷ്ടകാലമാണ്. എന്നാല്‍ യുവന്റസില്‍ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് നല്ല കാലവും. യുവന്റസിനായി ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ പത്ത് ഗോള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡ് പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരം സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

സ്പാലിനെതിരായ സീരി എ മത്സരത്തില്‍ ഗോള്‍ നേടിയതോടെയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പുതിയ റെക്കോഡിലെത്തിയത്. 16 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് 10 ഗോളുകള്‍. ടൂറിനില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ 29-ാം മിനിറ്റില്‍ ജാനിക്‌ മിറാലമിന്റെ ഫ്രീ കിക്കില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

60-ാം മിനിറ്റില്‍ മന്‍സൂക്കിച്ചും ഗോള്‍ നേടിയതോടെ യുവന്റസ് വിജയം ആഘോഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏഴു വര്‍ഷമായി ലീഗില്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ യുവന്റ്‌സ് 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 37 പോയിന്റുമായി ലീഗില്‍ ഒന്നാമതാണ്. നാപ്പോളിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.

Happy to have helped the team on another important win!👍🏽⚽️ pic.twitter.com/kH60tafhxi