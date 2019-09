റോം: ഇറ്റാലിയന്‍ സീരി എ ഫുട്ബോളില്‍ കളിമികവില്‍ സൂപ്പര്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് എതിരാളിയില്ല. വാര്‍ഷിക പ്രതിഫലപ്പട്ടിക പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ പോര്‍ച്ചുഗല്‍ താരത്തിന് അതിലും മരുന്നിനുപോലും എതിരാളിയില്ല. രണ്ടാമതുള്ള താരത്തെക്കാള്‍ മൂന്നിരട്ടി മുന്നിലാണ് യുവന്റസ് മുന്നേറ്റനിരതാരം.

ഇറ്റാലിയന്‍ മാധ്യമമായ ഗസറ്റോ ഡെല്ലോ സ്‌പോര്‍ട് പുറത്തുവിട്ട പട്ടികപ്രകാരം 246 കോടി രൂപയാണ് വാര്‍ഷിക പ്രതിഫലമായി യുവന്റസ് നല്‍കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് യുവന്റസിലേക്ക് പുതുതായിവന്ന ഡച്ച് പ്രതിരോധനിരതാരമായ മാത്തിയാസ് ഡി ലിറ്റാണ്. 63.50 കോടി രൂപയാണ് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ 31 കോടി ബോണസായും ക്ലബ്ബ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്റര്‍മിലാനിലേക്കുവന്ന ബെല്‍ജിയം താരം റൊമേലു ലുക്കാക്കുവാണ്. 59.50 കോടിയാണ് പ്രതിഫലം. പുറമേ 11.90 കോടി ബോണസായും ലഭിക്കും.

യുവന്റസിന്റെ അര്‍ജന്റീനാ സ്ട്രൈക്കര്‍ ഗോണ്‍സാലോ ഹിഗ്വയ്ന് 63.50 കോടിയാണ് നല്‍കുന്നത്. അര്‍ജന്റീനാ താരം പൗളോ ഡിബാലയ്ക്ക് യുവന്റസ് 57.92 കോടിയും പ്രതിഫലമായി നല്‍കുന്നുണ്ട്. പട്ടികയിലെ രസകരമായ കാര്യം ആദ്യപത്തിലുള്ള ഒമ്പതുപേരും യുവന്റസ് താരങ്ങളാണ്. ലുക്കാക്കു മാത്രമാണ് മറ്റൊരു ക്ലബ്ബില്‍നിന്നുള്ള താരം. റയല്‍ മഡ്രിഡില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ യുവന്റസില്‍ ചേര്‍ന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ടോപ് സ്‌കോററായിരുന്നു.

Content Highlights: Cristiano Ronaldo’s Juventus Wages Are Three Times More Than Any Other Serie A Players Salary