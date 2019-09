റോം: കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ സീരി എ യിലെ മികച്ച താരം ക്രിസ്റ്റിയാനൊ റൊണാള്‍ഡോ ആയിരുന്നു. യുവന്റസിനായി ആ സീസണില്‍ 28 ഗോള്‍ അടിക്കുകയും 10 ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരം.

ക്രിസ്റ്റ്യാനൊയുടെ മികവില്‍ യുവന്റസ് തുടര്‍ച്ചയായ എട്ടാം തവണയും ലീഗ് ചാമ്പ്യന്‍മാരായി. ഇതെല്ലാമാണ് പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരത്തെ പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദ സീസണ്‍ ആക്കിയത്.

ഇങ്ങനെ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ധരിക്കാന്‍ അടുത്ത സീസണില്‍ പ്രത്യേക ബാഡ്ജും സീരി എ അധികൃതര്‍ നല്‍കും. മാച്ച് കിറ്റിനൊപ്പം ഇതും താരങ്ങള്‍ ധരിക്കണം. എന്നാല്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാള്‍ഡോ ഇതു ധരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. സഹതാരങ്ങളേക്കാള്‍ മുകളില്‍ നില്‍ക്കുന്നവനല്ല താനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റിയാനൊ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്.

