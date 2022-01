ലണ്ടന്‍: പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെ തന്നെ പിന്‍വലിച്ചതിനു പിന്നാലെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ.

ബ്രെന്റ്‌ഫോര്‍ഡിനെതിരായ മത്സരം അവസാനിക്കാന്‍ 20 മിനിറ്റ് ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് പരിശീലകന്‍ റാല്‍ഫ് റാഗ്നിക് റൊണാള്‍ഡോയെ പിന്വലിച്ച് ഹാരി മഗ്വയറിനെ കളത്തിലിറക്കുന്നത്. ഇത് താരത്തിന് പിടിച്ചില്ല.

ഇതോടെ ഡഗ്ഔട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ റൊണാള്‍ഡോ പരിശീലക സംഘത്തിനു നേര്‍ക്കാണ് തന്റെ കലിപ്പ് തീര്‍ത്തത്. താരം തന്റെ ജാക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു.

Cristiano Ronaldo was absolute fuming when he was substituted by Ralf Rangnick at Brentford last night...😡 pic.twitter.com/6dzqgum1uR