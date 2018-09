ടൂറിന്‍: ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിട, ഒടുവില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ ഗോളടിച്ചു. ഒന്നല്ല, രണ്ടുതവണ. സീരി എ യില്‍ ആദ്യ മൂന്നു മത്സരത്തിലും ഗോള്‍ നേടാനാവാതെ പോയ സൂപ്പര്‍ താരം നാലാമത്തെ കളിയില്‍ ഇരട്ടപ്രഹരത്തോടെ ഗോള്‍വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു.

ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരേ രണ്ടുഗോളിന് യുവന്റസ് സാസുവോളയെ തോല്‍പ്പിച്ചു(2-1). 50, 65 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരത്തിന്റെ ഗോളുകള്‍. ഖൗമ ബാബകാര്‍ (90) സാസുവോളയ്ക്കായി സ്‌കോര്‍ ചെയ്തു.

റയല്‍ മഡ്രിഡില്‍നിന്ന് ഈ സീസണില്‍ റെക്കോഡ് തുകയ്ക്ക് യുവന്റസ് സ്വന്തമാക്കിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരത്തില്‍ തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. 33-കാരന്‍ ഫോമിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ യുവന്റസിന് കൂടുതല്‍ ആത്മവിശ്വാസം പകരും.

നാലു കളിയില്‍ നാലും ജയിച്ച യുവന്റസ് തന്നെയാണ് ഇറ്റാലിയന്‍ ലീഗില്‍ ഒന്നാമത്. 12 പോയിന്റാണ് അവരുടെ സമ്പാദ്യം.

FIRST GOAL OF CRISTIANO RONALDO FOR JUVE pic.twitter.com/IZa9BhALZm

Just another tap in for Ronaldo with his opposite foot. pic.twitter.com/6VNuhKRZPZ