ടൂറിന്‍: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ ഇറ്റാലിയന്‍ ക്ലബ്ബ് യുവെന്റസ് വിടുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തള്ളി കോച്ച് മാസ്സിമിലിയാനോ അല്ലെഗ്രി. റൊണാള്‍ഡോ ടീം വിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അല്ലെഗ്രി പ്രതികരിച്ചു.

റൊണാള്‍ഡോ തന്റെ മുന്‍ ക്ലബ്ബ് റയല്‍ മാഡ്രിഡിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങള്‍.

'റൊണാള്‍ഡോ നന്നായി പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗോസിപ്പുകള്‍ ഞാന്‍ പത്രത്തില്‍ ഇപ്പോഴാണ് വായിക്കുന്നത്. യുവെന്റസ് വിടണമെന്ന് റൊണാള്‍ഡോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ തുടരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇനിയും കൂടുതല്‍ ഗോളുകള്‍ നേടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം നല്‍കിയ ഉറപ്പ്.' - ശനിയാഴ്ച ന്യൂസ് കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ അല്ലെഗ്രി വ്യക്തമാക്കി.

