ലിസ്ബണ്‍: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പോര്‍ച്ചുഗലിലെ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് 1.08 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ (ഏകദേശം എട്ടു കോടിയോളം രൂപ) വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഫുട്‌ബോള്‍ താരം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്‍ഡോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജന്റ് ജോര്‍ജ് മെന്‍ഡെസും.

കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളില്‍ കഴിയുന്ന രോഗികള്‍ക്കുള്ള ജീവന്‍ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇരുവരും നല്‍കുക.

ലിസ്ബണിലെ സാന്റാ മരിയ ആശുപത്രിയിലെ രണ്ടു വാര്‍ഡുകളിലേക്കായി 10 ബെഡുകള്‍, വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, ഹാര്‍ട്ട് മോണിറ്ററുകള്‍, ഇന്‍ഫ്യൂഷന്‍ പമ്പുകള്‍ സിറിഞ്ചുകള്‍ എന്നിവ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് നല്‍കുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ പോര്‍ട്ടോയിലെ സാന്റോ അന്റോണിയോ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള 10 ബെഡുകള്‍, വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, മോണിറ്ററുകള്‍ തുടങ്ങി മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഇവര്‍ നല്‍കും.

റൊണാള്‍ഡോയുടേയും മെന്‍ഡെസിന്റെയും ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സാന്റോ അന്റോണിയോ ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ് പൗളോ ബര്‍ബോസ നന്ദിയറിയിച്ചു. ഏറെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് ഇത്തരം സഹായങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇതിനൊപ്പം മെന്‍ഡെസ് 1,000 മാസ്‌ക്കുകളും 2,00000 സുരക്ഷാ ഗൗണുകളും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പോര്‍ച്ചുഗലില്‍ 2,362 കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 29 പേര്‍ ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടു.

