സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് ബാഴ്‌സോണയില്‍ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയ ലയണല്‍ മെസ്സി ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബ് പി.എസ്.ജിയില്‍ കളിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമാണ്. മെസ്സി പാരീസിലേക്കു തന്നെയാണെന്ന് ഏതാണ് ഉറപ്പിച്ച മട്ടിലാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.

മെസ്സി വിമാനമിറങ്ങുന്നത് കാണാന്‍ പാരീസിലെ ലെ ബൊര്‍ഗെറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന വാര്‍ത്തകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

എണ്ണപ്പണത്തിന്റെ കിലുക്കവുമായി ഖത്തര്‍ ഉടമകളായ ക്യു.എസ്.ഐ പി.എസ്.ജിയെ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ക്ലബ്ബിലേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ താരം മെസ്സിയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 2017-ല്‍ ബാഴ്‌സയില്‍ നിന്ന് നെയ്മറെ സ്വന്തമാക്കിയതിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന തുകയാണ് പി.എസ്.ജി മെസ്സിക്കായി ചെലവഴിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ മെസ്സി എത്തിയാല്‍ അത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുക കോച്ച് മൗറീസിയോ പോച്ചെറ്റിനോ ആയിരിക്കും. മെസ്സി, നെയ്മര്‍, എംബാപ്പെ, ഏയ്ഞ്ചല്‍ ഡി മരിയ എന്നിവരെ ഒന്നിച്ച എങ്ങനെ അണിനിരത്തുമെന്നാലോചിച്ച് കോച്ചിന്റെ തല പുകയുമെന്നുറപ്പാണ്. ഒപ്പം മൗറോ ഇകാര്‍ഡിയും ടീമിലുണ്ട്.

മെസ്സി എത്തിയാല്‍ എംബാപ്പെ, നെയ്മര്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം സ്വാഭാവികമായും താരം മുന്നേറ്റത്തില്‍ കളിക്കും. അപ്പോള്‍ ഇക്കാര്‍ഡിയുടെ സ്ഥാനം ഭീഷണിയിലാകും. ഇനി ഡി മരിയയെ എഴിടെ കളിപ്പിക്കുമെന്നതാകും തലവേദന.

4-3-3 ശൈലിയില്‍ മെസ്സിയെ വലതു ഭാഗത്ത് കളിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ഒരു മാര്‍ഗം. ഇടതു ഭാഗത്ത് നെയ്മര്‍, മധ്യത്തില്‍ എംബാപ്പെ. ഇത്തരത്തില്‍ മെസ്സി ബാഴ്‌സയില്‍ നിരവധി തവണ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4-2-3-1 ശൈലിക്കാണ് മറ്റൊരു സാധ്യത. ഇവിടെ ഡി മരിയ വലതു ഭാഗത്ത് സ്ഥാനം പിടിക്കും. മെസ്സി പ്ലേമേക്കറുടെ റോളില്‍ എംബാപ്പെയ്ക്ക് പിന്നില്‍. നെയ്മര്‍ ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്ന് ആക്രമിക്കും. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ വന്നാല്‍ മാര്‍ക്കോ വെരാറ്റി, പുതിയ സൈനിങ്ങായ ജോര്‍ജിനിയോ വൈനാള്‍ഡം തുടങ്ങി രണ്ടു പേരടങ്ങുന്ന മധ്യനിരയ്ക്ക് കൗണ്ടര്‍ അറ്റാക്കുകള്‍ എങ്ങനെ തടയാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന സംശയവും ഉണ്ടാകും.

ഇനി 3-5-2 ശൈലി സ്വീകരിച്ചാലും ഡി മരിയയുടെ കാര്യത്തില്‍ പോച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് വീണ്ടും തലപുകയും. മെസ്സിയേയും എംബാപ്പെയേയും മുന്നില്‍ കളിപ്പിച്ചിട്ട് നെയ്മര്‍ അല്‍പം ഇറങ്ങിക്കളിക്കുക എന്നതാകും ഇവിടെ സംഭവിക്കുക. വെരാറ്റിക്കും വൈനാള്‍ഡത്തിനും മധ്യനിരയില്‍ സ്‌പേസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ക്ലബ്ബിന്റെ മികച്ച താരമായിരുന്ന ഡി മരിയയെ ബലികൊടുത്ത് പോച്ചെറ്റിനോ ഇത്തരമൊരു ഫോര്‍മേഷനിലേക്ക് പോകുമോ? കണ്ടറിയാം.

