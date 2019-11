കൊച്ചി: ഐ.എസ്.എല്‍ ടീമായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ കൊച്ചിയില്‍ തന്നെ നിലനിര്‍ത്താനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി. വിനോദ നികുതി അടയ്ക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചിന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് അന്ത്യശാസനം നല്‍കി. നാളിതുവരെ വിറ്റഴിച്ച ടിക്കക്കറ്റുകളുടെ വിനോദ നികുതി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അടച്ചില്ലങ്കില്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള കളികള്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് കാണിച്ച് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ട നോട്ടീസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് സി.ഇ.ഒ വീരേന്‍ ഡിസില്‍വയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്‍കി.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ കൊച്ചിയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിന് പോലീസും ജിസിഡിയെയും പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ നല്‍കുമ്പോഴാണ് പ്രതികാര നടപടിയുമായി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിസ്സഹകരണം മൂലം കൊച്ചി വിടാന്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. ഈ വിവരം 'മാതൃഭൂമി' റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും കായിക മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ യോഗം ചേരുകയുമുണ്ടായി.

പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് സ്‌പോര്‍ട്ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ സെക്രട്ടി സഞ്ജയന്‍കുമാര്‍, സ്‌പോര്‍ട്ട്‌സ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ജറമി ജോര്‍ജ് എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളായ സമതിയെ നിയോഗിച്ചു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സും -ഗോവയും തമ്മിലുള്ള കളി ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് കൊച്ചിയില്‍ നടക്കാനിരിക്കെ അതിനു മുമ്പായി പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. സമതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നടന്നു വരവെയാണ് കോര്‍പറേഷന്റെ പുതിയ പ്രകോപനം.

നികുതി പിരിക്കേണ്ടത് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അതില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകില്ലെന്നും മേയര്‍ സൗമിനി ജയിന്‍ നേരത്തെ മാതൃഭൂമിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മത്സരം നടത്തുന്നതിന് ഏതെല്ലാം നികുതികള്‍ അടക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതെല്ലാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ബാധകമാണെന്ന് മേയര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്തില്‍ വിനോദനികുതി ബാധിക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് മാനേജ് മെന്റിനെ ആയിരിക്കില്ല. നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അത് ബാധിക്കുന്നത് ഫുട്‌ബോളിനെയും കളി ആരാധകരെയുമായിരിക്കും.

നീക്കം കേരള ഫുട്‌ബോളിനെ തളര്‍ത്താനുള്ള ഗൂഡാലോചന - മഞ്ഞപ്പട

പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ക്ലബ് ഇന്ത്യയില്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പഴയ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഒരു ക്ലബ്ബിനെ അതിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ തളര്‍ത്തികളയാനെ കൊച്ചിന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ നീക്കം ഇടവരുത്തുകയുള്ളു. വിനോദ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം കേരള ഫുട്‌ബോളിനെ തളര്‍ത്താനുള്ള ഗൂഡാലോചനയാണെന്നും ഇതിനോട് ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഒഫീഷ്യല്‍ ഫാന്‍ ക്ലബ്ബായ മഞ്ഞപ്പട വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Cochin Corporation sent notice to Kerala Blasters on Entertainment tax