ടെക്‌സാസ്: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളില്‍ ഗോളടിച്ചുകൂട്ടുന്നതില്‍ കാനഡയുടെ വനിത ക്രിസ്റ്റീന്‍ സിന്‍ക്ലയര്‍ക്കു മുന്നില്‍ ഇനി മറ്റാരുമില്ല. ഒളിമ്പിക് യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ സെന്റ് കിറ്റ്സിനെതിരേ ഇരട്ടഗോള്‍ നേടിയതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോള്‍ നേടിയ താരമായിമാറി. 290 കളിയില്‍ നിന്ന് 185 ഗോളാണ് ക്രിസ്റ്റീന്‍ നേടിയത്.

അമേരിക്കയുടെ അബി വാംബാഷെയുടെ (184) റെക്കോഡാണ് തകര്‍ന്നത്. പുരുഷ ഫുട്ബോളില്‍ ഇറാന്റെ അലി ദേയി (109) മുന്നില്‍. ഇതോടെ പുരുഷ-വനിത ഫുട്ബോളിലെ ഗോള്‍വേട്ടക്കാരിയായി കാനഡ താരം.

20 വര്‍ഷമായി കാനഡയ്ക്കായി ബൂട്ടണിയുന്നുണ്ട് താരം. 2012 ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ആറു ഗോള്‍ നേടിയതോടെ ഒരു ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോള്‍ നേടിയ റെക്കോഡ് സ്വന്തമായി. അഞ്ച് ലോകകപ്പുകളില്‍ ഗോള്‍ നേടിയ ക്രിസ്റ്റീന്‍ കാനഡയ്ക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മത്സരം കളിക്കുന്ന താരവുമാണ്. വനിത ലോകകപ്പുകളിലായി 10 ഗോളുകളും ഒളിമ്പിക്‌സ് മത്സരങ്ങളിലായി 29 ഗോളുകളും നേടി.

സെന്റ് കിറ്റ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ എതിരില്ലാത്ത 11 ഗോളിനാണ് കാനഡ വിജയിച്ചത്. ക്രിസ്റ്റീന്‍ ഇരട്ടഗോള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ അഡ്രിയാന ലിയോണ്‍ നാല് ഗോളുകളടിച്ചു.

🇨🇦HISTORIC MOMENT IN FOOTBALL!!!🇨🇦@CanadaSoccerEN’s Christine Sinclair nets her 185th international goal to become the all-time record holder!#CWOQ #WeBelong #Sinclair185 pic.twitter.com/kHeABe1elf