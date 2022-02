അബുദാബി: ഫിഫ ക്ലബ്ബ് ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് ചെല്‍സി. ഒന്നിനെതിരേ രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്ക് ബ്രസീലിയന്‍ ക്ലബ്ബ് പാല്‍മിറാസിനെ തകര്‍ത്താണ് ചെല്‍സിയുടെ കിരീട നേട്ടം. ഇതാദ്യമായാണ് ചെല്‍സി ക്ലബ്ബ് ലോകകപ്പ് നേടുന്നത്.

117-ാം മിനിറ്റില്‍ പെനാല്‍റ്റി വലയിലെത്തിച്ച് കായ് ഹാവെര്‍ട്‌സാണ് ചെല്‍സിയുടെ ജയം കുറിച്ചത്.

54-ാം മിനിറ്റില്‍ റൊമേലു ലുക്കാക്കുവിലൂടെ മുന്നിലെത്തിയ ചെല്‍സിക്കെതിരേ 64-ാം മിനിറ്റില്‍ പെനാല്‍റ്റി വലയിലെത്തിച്ച് റാഫേല്‍ വെയ്ഗ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. തിയാഗോ സില്‍വ ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതിനായിരുന്നു പെനാല്‍റ്റി.

മത്സരം പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീളവെയാണ് 117-ാം മിനിറ്റില്‍ ഹാവെര്‍ട്‌സിന്റെ പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ ചെല്‍സി ജയം കുറിച്ചത്.

