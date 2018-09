ലണ്ടന്‍: ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ ലിവര്‍പൂളിന് ആവേശ വിജയത്തുടക്കം. ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ലിവര്‍പൂള്‍ പി.എസ്.ജിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. രണ്ടു ഗോളിന് പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷം തിരിച്ചുവന്ന പി.എസ്.ജിയെ 91-ാം മിനിറ്റില്‍ ഫെര്‍മീന്യോയുടെ ഗോളിലൂടെ ലിവര്‍പൂള്‍ വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.

കളി തുടങ്ങി 30-ാം മിനിറ്റില്‍ ഡാനിയല്‍ സ്റ്ററിഡ്ജിന്റെ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ലിവര്‍പൂള്‍ ലീഡെടുത്തു. ആറു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ പെനാല്‍റ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് മില്‍നര്‍ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. എന്നാല്‍ വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ പി.എസ്.ജി തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

40-ാം മിനിറ്റില്‍ ബെല്‍ദിയം താരം മുനിയറിലൂടെ പി.എസ്.ജി ഒരു ഗോള്‍ തിരിച്ചടിച്ചു. ഒരു ഇടങ്കാലന്‍ ഫിനിഷിലൂടെ ആയിരുന്നു മുനിറയറിന്റെ ഗോള്‍. പിന്നീട് 83-ാം മിനിറ്റില്‍ എംബാപ്പെയിലൂടെ പി.എസ്.ജി ഒപ്പമെത്തി. ഇതോടെ ലിവര്‍പൂള്‍ ആരാധകര്‍ നിരാശരായി. കളി കൈവിട്ടുപോയെന്ന് ആരാധകര്‍ കരുതിയ നിമിഷം.

പക്ഷേ പകരക്കാരനായി എത്തിയ ഫെര്‍മീന്യോ മത്സരം ലിവര്‍പൂളിന് അനുകൂലമാക്കി. ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ വെച്ചുള്ള ഫിര്‍മീന്യോയുടെ വലങ്കാലന്‍ ഷോട്ട് വല ചുംബിച്ചു. ലിവര്‍പൂളിന് വിജയം.

മറ്റു മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍ മിലാനും ബൊറൂസിയ ഡോര്‍ട്ടുമുണ്ടും അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും വിജയിച്ചു. ടോട്ടന്‍ഹാമിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളിനാണ് ഇന്റര്‍ മിലാന്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ക്ലബ്ബ് ബ്രൂഗിനെതിരെ ഒരൊറ്റ ഗോളിനായിരുന്നു ഡോര്‍ട്ട്മുണ്ടിന്റെ വിജയം. സ്പാനിഷ് കരുത്തരായ അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് 2-1ന് മൊണോക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഷാല്‍ക്കെയും പോര്‍ട്ടോയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം 1-1ന് സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞു.

GOAL! Super-sub Roberto #Firmino twists and turns in the box before rifling the ball into

the bottom corner! Liverpool 3-2 PSG pic.twitter.com/j982e87syA