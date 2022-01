ക്വിറ്റോ: സംഭവബഹുലമായിരുന്നു ബ്രസീലും ഇക്വഡോറും തമ്മിലുള്ള ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാമത്സരം. ഇരുടീമുകളും ഗോളടിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ വാങ്ങാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. മത്സരത്തില്‍ ബ്രസീലിന്റെ എമേഴ്‌സണ്‍ റോയലും ഇക്വഡോറിന്റെ അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഡൊമിന്‍ഗ്വസും ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് കണ്ടു. അഞ്ചുതാരങ്ങള്‍ക്ക് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡും ലഭിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഇതൊന്നുമല്ല ഈ മത്സരത്തെ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാക്കുന്നത്. ബ്രസീല്‍ ഗോള്‍കീപ്പറും ലിവര്‍പൂളിന്റെ താരവുമായ അലിസണ്‍ ബെക്കറിന് ലഭിച്ച രണ്ട് ചുവപ്പുകാര്‍ഡാണ്. മത്സരത്തില്‍ രണ്ട് തവണ ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് ലഭിച്ചിട്ടും അലിസണ്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ഗ്രൗണ്ടില്‍ കളിച്ചു.

ആദ്യത്തെ സംഭവം നടക്കുന്നത് 26-ാം മിനിറ്റില്‍ ബോക്‌സിന് പുറത്തുനിന്നാണ്. പന്ത് സ്വീകരിച്ച് ഗോളടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇക്വഡോറിന്റെ എന്നെര്‍ വലന്‍സിയയെ മറികടന്ന് അലിസണ്‍ പന്ത് ക്ലിയര്‍ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പന്ത് ക്ലിയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടെ അലിസന്റെ കാല്‍ വലന്‍സിയയുടെ മുഖത്തിടിച്ചു. ഇത് കണ്ട റഫറി ഉടന്‍ തന്നെ താരത്തിന് ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് നല്‍കി. എന്നാല്‍ വാറിലൂടെ (വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി) റഫറി തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചു. അലിസന്റെ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡായി കുറച്ചുനല്‍കി.

Alisson Becker was given two red cards and sent off twice playing for Brazil against Ecuador tonight.



Both times VAR overturned them 🤣



