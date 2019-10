ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രമോഷനും റെലഗേഷനും അടക്കമുള്ള സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങി ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍. ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷനും (എ.ഐ.എഫ്.എഫ്), ഏഷ്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കോണ്‍ഫെഡറേഷനും (എ.എഫ്.സി) ഐ.എസ്.എല്‍, ഐലീഗ് അധികൃതരുമായി ചേര്‍ന്ന് ക്വലാലംപുരില്‍ നടന്ന സംയുക്ത യോഗത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച രൂപരേഖയിലാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ.ഐ.എഫ്.എഫ് ഏഷ്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കോണ്‍ഫെഡറേഷന് ഒരു റോഡ്മാപ്പ് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

ഈ റോഡ്മാപ്പ് അനുസരിച്ച് 2022-23 സീസണില്‍ ഐലീഗ് ജേതാക്കള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിലേക്ക് (ഐ.എസ്.എല്‍) പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഇതോടെ തത്വത്തില്‍ ഐ.എസ്.എല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം ഡിവിഷന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ലീഗാകും. ഇതോടെ ഐലീഗ് രണ്ടാം ഡിവിഷന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ലീഗായി തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെന്ന് എ.ഐ.എഫ്.എഫ് നല്‍കിയ നിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. എ.എഫ്.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദത്തോ വിന്‍ഡ്‌സര്‍ ജോണ്‍, എ.ഐ.എഫ്.എഫ് പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുല്‍ പട്ടേല്‍, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കുശാല്‍ ദാസ് എന്നിവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

എ.ഐ.എഫ്.എഫ് നല്‍കിയ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് 2024-25 സീസണ്‍ മുതല്‍ ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ ആദ്യമായി പ്രമോഷനും റെലഗേഷനും നടപ്പാക്കും. റെലഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്ലബ്ബുകള്‍ ഐലീഗിലേക്കായിരിക്കും പോകുക. എന്നാല്‍ എത്ര ക്ലബ്ബുകള്‍ പ്രമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും എത്ര ക്ലബ്ബുകള്‍ റെലഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഇനിയും തീരുമാനിക്കാനുണ്ട്.

ഐലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്ക് എ.എഫ്.സി കപ്പില്‍ കളിക്കാന്‍ യോഗ്യതയും, ഐ.എസ്.എല്‍ ജേതാക്കള്‍ക്ക് എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യതയും ലഭിക്കും.

മാത്രമല്ല 2024-25 സീസണ്‍ മുതല്‍ ഐ.എസ്.എല്‍, എ.ഐ.എഫ്.എഫ് നോക്കൗട്ട് കപ്പ് ജേതാക്കള്‍ക്ക് കോണ്ടിനെന്റല്‍ സ്ലോട്ടുകള്‍ ലഭിക്കും.

Content Highlights: big change in Indian Football I-League winners set to get ISL berth