മഡ്രിഡ്: സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗ ഫുട്‌ബോളില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ബാഴ്‌സലോണയെ ഞെട്ടിച്ച് റയല്‍ ബെറ്റിസ്. മൂന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളിനായിരുന്നു ബാഴ്‌സയുടെ തോല്‍വി. പരിക്കില്‍ നിന്ന് മുക്തനായി മെസ്സി തിരിച്ചെത്തിയ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

ബെറ്റിസിനായി ജൂനിയര്‍ ഫിര്‍പോ (20), കിന്‍ (34), ജിയോവാനി ലെ സെല്‍സോ(71), സെര്‍ജിയോ കനാലെസ്(83) എന്നിവര്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്തു. ബാഴ്‌സയ്ക്കായി മെസ്സി ഇരട്ടഗോള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ ഒരു ഗോള്‍ വിദാലിന്റെ വകയായിരുന്നു. ഇവാന്‍ റാക്കിറ്റിച്ച് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്തായതും ബാഴ്‌സയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നു മത്സരത്തില്‍ ജയിച്ചശേഷമാണ് ബാഴ്‌സ തോല്‍വിയറിയുന്നത്. ഈ സീസണില്‍ രണ്ടാമത്തെ തോല്‍വിയും. തോറ്റെങ്കിലും 12 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 24 പോയിന്റുമായി ബാഴ്‌സ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്.

അതേസമയം പുതിയ പരിശീലകനെത്തിയ ശേഷം റയല്‍ മാഡ്രിഡ് വിജയം തുടരുകയാണ്. സെല്‍റ്റ വിഗോയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 4-2നായിരുന്നു റയലിന്റെ വിജയം. സൊളാരിയുടെ കീഴില്‍ റയലിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം വിജയമാണിത്.

റയലിനായി ബെന്‍സീമ, റാമോസ്, കബയോസ് എന്നിവര്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരെണ്ണം സെല്‍ഫ് ഗോളായിരുന്നു. സെല്‍റ്റ വിഗോയ്ക്കായി മലോയും മെന്‍ഡസും ഗോള്‍ നേടി. 87-ാം മിനിറ്റില്‍ കാബ്‌റാള്‍ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കണ്ടതിനാല്‍ പത്ത് പേരുമായാണ് സെല്‍റ്റ മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

