ബാഴ്‌സലോണ: ലയണല്‍ മെസ്സി വിവാദത്തില്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്തായതിനു പിന്നാലെ ബാഴ്‌സലോണ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസെപ് മരിയ ബര്‍ത്തോമ്യുവിനെതിരേ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വരുന്നു.

ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്കിനോടേറ്റ കനത്ത തോല്‍വിയും ഇതിനു പിന്നാലെ സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസ്സി ബാഴ്‌സലോണ വിടാന്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. ഇതോടെ ബര്‍ത്തോമ്യുവിനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ബര്‍ത്തോമ്യുവിനെതിരേ അവിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധിയാളുകള്‍ ഒപ്പുവെച്ച നിവേദനം ക്ലബ്ബിന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവയെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം ക്ലബ്ബ് അധികൃതര്‍ വോട്ടെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ട് ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ എതിരായാല്‍ ബര്‍ത്തോമ്യുവിന്റെ കസേര തെറിക്കും.

രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്തെ വിവാദങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ബാഴ്‌സയില്‍ തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ ബര്‍ത്തോമ്യുവിനെതിരേ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് മെസ്സി പ്രതികരിച്ചത്.

