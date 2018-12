വലന്‍സിയ: മെസ്സി മാജിക്കില്‍ ബാഴ്‌സലോണയ്ക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ വിജയം. ലെവന്റെയെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളിനാണ് ബാഴ്‌സ തകര്‍ത്തത്. ഹാട്രിക് നേടിയ മെസ്സി മറ്റു രണ്ടു ഗോളിനുള്ള വഴിയുമൊരുക്കി.

മത്സരം തുടങ്ങി 35-ാം മിനിറ്റില്‍ മെസ്സിയുടെ അസിസ്റ്റില്‍ ലൂയി സുവാരസ് ബാഴ്‌സയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് 18 മിനിറ്റിനിടെ ഹാട്രിക് തികച്ച മെസ്സിയുടെ മികവില്‍ ബാഴ്‌സ 4-0ത്തിന്റെ കൂറ്റന്‍ ലീഡ് നേടി.

76-ാം മിനിറ്റില്‍ കബാക്കോ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കണ്ട് മടങ്ങിയതോടെ ലെവന്റെ പത്ത് പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. നിശ്ചിത സമയത്തിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കി നില്‍ക്കെ വീണ്ടും മെസ്സിയുടെ മാജിക്ക് കണ്ടു. മെസ്സിയൊരുക്കിയ വഴിയിലൂടെ ജെറാര്‍ഡ് പീക്വെയാണ് ഇത്തവണ വല ചലിപ്പിച്ചത്.

ഈ ഹാട്രികോടെ ലാ ലിഗയിലെ ഈ സീസണില്‍ മെസ്സിയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ 14 ഗോളുകളായി. യൂറോപ്പിലെ മികച്ച അഞ്ചു ലീഗുകളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോള്‍ ഈ സീസണില്‍ നേടിയത് മെസ്സിയാണ്. ലീഗില്‍ അസിസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം പത്താക്കി ഉയര്‍ത്താനും അര്‍ജന്റീനന്‍ താരത്തിന് സാധിച്ചു.

