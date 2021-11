ബാഴ്‌സലോണ: സ്പാനിഷ് ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബ് ബാഴ്‌സലോണയുടെ പരിശീലകനായി സാവി സ്ഥാനമേല്‍ക്കും. നിലവില്‍ ഖത്തര്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബായ അല്‍ സാദിന്റെ പരിശീലകനാണ് സാവി. ബാഴ്‌സലോണ മുന്നോട്ടുവെച്ച കരാറിന് അല്‍ സാദ് സമ്മതം മൂളിയതോടെയാണ് സാവി പഴയ ക്ലബ്ലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്‌. സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഈയിടെ പരിശീലകന്‍ റൊണാള്‍ഡ് കോമാനെ ബാഴ്‌സലോണ പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

ബാഴ്‌സയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിലൊരാളാണ് സാവി. 1997 മുതല്‍ 2015 വരെ ബാഴ്‌സയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച സാവി 25 കിരീട നേട്ടങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയായി. ടീമിനുവേണ്ടി 767 മത്സരങ്ങളിലാണ് സാവി ബൂട്ടുകെട്ടിയത്. 85 ഗോളുകളും 185 അസിസ്റ്റുകളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.

Xavi to Barcelona, confirmed and here we go! Official statement from Al-Sadd on the agreement completed with Barça. Xavi is back and he’s the new manager. 🔵🔴 #FCB #Xavi pic.twitter.com/fUdSxjbua4