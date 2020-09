ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് കളിക്കാം.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കോപ്പ അമേരിക്ക ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ചിലിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോകുകയും ടൂർണമെന്റ് നടത്തിപ്പിനെയും സംഘാടകരെയും വിമർശിച്ചതിനുമായിരുന്നു മെസ്സിക്ക് മൂന്നു മാസത്തെ വിലക്കും 50,000 യുഎസ് ഡോളർ പിഴയും ലഭിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ വിലക്കിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതായുള്ള അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ (എ.എഫ്.എ) വാദം ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ബ്യൂണസ് ഐറിസിൽ ഇക്വഡോറിനെതിരെയും പിന്നീട് ബൊളീവിയക്ക് എതിരെയും നടക്കാനിരിക്കുന്ന അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ മെസ്സിക്ക് കളിക്കാം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലായിൽ ചിലിക്കെതിരേ നടന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക മത്സരത്തിന്റെ 37-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ചുവപ്പു കാർഡാണ് മെസ്സിയെ പ്രകോപിതനാക്കിയത്. ചിലി താരം ഗാരി മെഡലുമായുണ്ടായ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് റഫറി രണ്ടു താരങ്ങൾക്കും ചുവപ്പുകാർഡ് നൽകുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ ടൂർണമെന്റിൽ വലിയ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ബ്രസീൽ ജേതാക്കളാകുന്ന തരത്തിലാണു ടൂർണമെന്റ് രൂപകൽപന ചെയ്തതെന്നും മെസ്സി തുറന്നടിച്ചു. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള മെഡൽ വാങ്ങാൻ താരം കൂട്ടാക്കിയതുമില്ല.

