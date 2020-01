ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി വനിതാ ഫുട്ബോള്‍ താരത്തെ വിദേശ ക്ലബ് ഏറ്റെടുത്തു. സ്‌കോട്ടിഷ് ക്ലബായ റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ്.സി.യാണ് മണിപ്പൂര്‍ പോലീസ് സ്‌പോര്‍ട്സ് ക്ലബിലെ സ്ട്രൈക്കര്‍ ബാലാ ദേവിയെ ഏറ്റെടുത്തത്. 18 മാസത്തേക്കാണ് കരാര്‍.

കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ നടന്ന പരിശീലനത്തിലെ പ്രകടനമാണ് ബാലാ ദേവിയെ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ്.സി.യുടെ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫുട്ബോളറുമായി ഇവര്‍.

ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ടീമിന്റെ ടോപ് സ്‌കോററായ ബാലാ ദേവിയുടെ കരിയറില്‍ വഴിത്തിരിവാകും ഈ നേട്ടം. നവംബറില്‍ ഗ്ലാസ്ഗോയിലായിരുന്നു പരിശീലനം. റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ്.സി.യുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള ബെംഗളൂരു എഫ്.സി.യുടെ പിന്തുണയും ബാല ദേവിയുടെ ചുവടുമാറ്റത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഗോള്‍ സ്‌കോറര്‍മാരിലും മുന്നിലാണ് 29-കാരിയായ ബാല.

മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായികയായിരുന്ന ബാല 2010-നുശേഷം 58 മത്സരങ്ങളില്‍ 52 ഗോള്‍ നേടി. ഫുട്ബോളിനെ പ്രൊഫഷനാക്കാന്‍ സ്വപ്നംകാണുന്ന രാജ്യത്തെ വനിതകള്‍ക്ക് റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ്.സി.യിലേക്കുള്ള തന്റെ മാറ്റം പ്രചോദനമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ബാല ദേവി പറഞ്ഞു. ലോകത്തെ വന്‍കിട ക്ലബ്ബുകളിലൊന്നിന്റെകൂടെ യൂറോപ്പില്‍ ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കുന്നത് സ്വപ്നതുല്യമായ നേട്ടമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ബാല ദേവിയെ ക്ലബ്ബിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് റേഞ്ചേഴ്സ് എഫ്.സി. വുമണ്‍സ് ആന്‍ഡ് ഗേള്‍സ് ഫുട്ബോള്‍ മാനേജര്‍ അമി മക്ഡൊണാള്‍ഡ് പറഞ്ഞു.

