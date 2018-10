ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ മെസ്യൂട്ട് ഓസിലിന്റെ കളിയഴകില്‍ ആഴ്‌സണലിന് വിജയം. ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയെ ഒന്നിനെതിരേ മൂന്നു ഗോളിന് ആഴ്‌സണല്‍ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു ഗോളിന് പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു ആഴ്‌സണലിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി ഒബാമയങ് രണ്ട് ഗോള്‍ നേടിയെങ്കിലും കളിയിലെ താരം ഓസിലായിരുന്നു.

31-ാം മിനിറ്റില്‍ സെല്‍ഫ് ഗോളിലൂടെയാണ് ലെസ്റ്റര്‍ ലീഡെടുത്തത്. ബെല്ലര്‍ സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് പന്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഓസില്‍ ആഴ്‌സണലിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. അതിസുന്ദര ടച്ചിലൂടെയായിരുന്നു ഓസിലിന്റെ ഫിനിഷിങ്.

രണ്ടാം പകുതിയില്‍ സമനില തുടര്‍ന്നപ്പോള്‍ ആഴ്‌സണല്‍ ഒബാമയങ്ങിനെ രംഗത്തിറക്കി. കളത്തിലറിങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റിനകം ഒബാമയങ് ആഴ്‌സണലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ബെല്ലാറിന്റെ പാസില്‍ നിന്നായിരുന്നു ഒബാമയങ്ങിന്റെ ഗോള്‍. ആ ഗോളിലും തിളങ്ങിയത് ഓസിലായിരുന്നു. ബെല്ലാറിന് ഓസില്‍ നല്‍കിയ പാസായിരുന്നു ആ ഗോളിലെ ഹൈലൈറ്റ്. എതിരാളികള്‍ പോലും കൈയടിച്ചു പോകുന്നതായിരുന്നു ആ പാസ്.

മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഓസിലിന്റെ അദ്ഭുതം കണ്ടു. ഇത്തവണ ഒബാമയങ്ങിന്റെ രണ്ടാം ഗോളിന് അസിസ്റ്റ് ഒരുക്കിയായിരുന്നു ഓസില്‍ തിളങ്ങിയത്. ഗോള്‍കീപ്പറെ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ് ബോക്‌സിന് തൊട്ടുമുന്നില്‍ വെച്ച് ഓസില്‍ പന്ത് ഒബാമയങ്ങിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. അതൊന്ന് വലയിലെത്തിക്കേണ്ട ചുമതലയേ ഒബാമയങ്ങിനുണ്ടായുള്ളു. ഇതോടെ ആഴ്‌സണല്‍ പത്താം വിജയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോള്‍ നേടുന്ന ജര്‍മന്‍ താരമെന്ന റെക്കോഡും ഓസില്‍ സ്വന്തമാക്കി. 29 ഗോളുകള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ക്ലിന്‍സ്മാന്‍, റോസ്‌ലര്‍ എന്നിവരെ മറികടന്ന ഓസില്‍ തന്റെ ഗോള്‍വേട്ട മുപ്പതിലെത്തിച്ചു. ഓസിലിന്റെ അവസാന നാല് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലെ മൂന്നാം ഗോള്‍ കൂടിയാണിത്. ഇതുവരെ 32 ജര്‍മന്‍ താരങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഗോള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Mesut Masterclass. Aubameyang finishes with a flourish as Leicester got schooled at football. pic.twitter.com/zQE823W4a8 — Sports247ng (@sports247ng) October 22, 2018

Content Highlights: Arsenal Score One Of The Best Team Goals Ever EPL 2018