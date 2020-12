ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: അന്തരിച്ച ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മാറഡോണയുടെ ചിത്രം രാജ്യത്തെ കറന്‍സികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അര്‍ജന്റീന പാർലമെന്റിൽ പ്രത്യേക ബില്‍. സെനറ്റര്‍ നോര്‍മ ഡുറാങ്കോയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രത്യേക ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

അര്‍ജന്റീനയുടെ കറന്‍സിയായ 1000 പെസോ നോട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറഡോണയുടെ മുഖവും മറുവശത്ത് 1986-ലെ മെക്‌സിക്കോ ലോകകപ്പില്‍ ജൂണ്‍ 22-ന് മാറഡോണ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ നേടിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോളിന്റെ ചിത്രവും ആലേഖനം ചെയ്യണമെന്നാണ് നോര്‍മ ഡുറാങ്കോയുടെ ആവശ്യം. അര്‍ജന്റീനയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള കറന്‍സിയാണ് 1000 പെസോ.

ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ 25-ന് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ടിഗ്രെയിലെ സ്വവസതിയലായിരുന്നു മാറഡോണയുടെ അന്ത്യം.

