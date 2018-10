മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: ഒടുവില്‍ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനും പരിശീലകന്‍ മൗറീന്യോക്കും ശ്വാസം തിരിച്ചുകിട്ടി. ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോഡില്‍ നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് മത്സരത്തില്‍ ന്യൂ കാസില്‍ യുണൈറ്റഡിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് യുണൈറ്റഡ് തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയമില്ലാതിരുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് ആ പതിവ് ആവര്‍ത്തുക്കുകയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. കാരണം ആദ്യ ഒമ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് രണ്ട് ഗോളിന് പിറകിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാല്‍ പിന്നീടങ്ങോട്ട് യുണൈറ്റഡിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോഡിലെ ആരാധകര്‍ സാക്ഷിയായത്. എഴുപതാം മിനിറ്റില്‍ ബുള്ളറ്റ് ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ യുവാന്‍ മാറ്റ യുണൈറ്റഡിന്റെ ആദ്യ ഗോള്‍ നേടി. ആറു മിനിറ്റിന് ശേഷം പോഗ്ബയും മാര്‍ഷ്യലും തമ്മിലുള്ള മികച്ചൊരു നീക്കത്തോടെ സമനില ഗോള്‍ വന്നു. പിന്നീട് വിജയഗോളിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു. 90-ാം മിനിറ്റില്‍ അലക്‌സി സാഞ്ചസിനായിരുന്നു ആ ഗോളടിക്കാനുള്ള ദൗത്യം. ആ്ഷ്‌ലി യങ്ങിന്റെ കോര്‍ണറില്‍ നിന്നായുന്നു സാഞ്ചസിന്റെ ഗോള്‍. ഇതോടെ യുണൈറ്റഡ് വിജയാഘോഷം തുടങ്ങി.

വിജയിച്ചെങ്കിലും ലീഗില്‍ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് യുണൈറ്റഡ്. ഇനി വരുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും കരുത്തന്‍മാര്‍ക്കെതിരെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ചെല്‍സിയും ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ യുവന്റസുമാണ് മാഞ്ചസ്റ്ററിന് എതിരാളികള്‍.

