ക്വലാലംപുര്‍: 2022-ല്‍ ഖത്തറില്‍ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിനുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഇയില്‍. ഖത്തര്‍, ഒമാന്‍, അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ബംഗ്ലാദേശ് ടീമുകളാണ് ഇ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്കൊപ്പമുള്ളത്.

യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നിര്‍ണയിക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലേഷ്യയിലാണ് നടന്നത്. താരതമ്യേന പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഖത്തറും ഒമാനുമായിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുക.

അഞ്ച് ടീമുകള്‍ വീതമുള്ള എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത്. 40 ടീമുകളാണ് യോഗ്യതയ്ക്കായി മത്സരിക്കുക. എട്ടു ഗ്രൂപ്പ് വിജയികളും നാല് മികച്ച റണ്ണേഴ്സ് അപ്പും യോഗ്യതാ റൗണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുക.

അടുത്ത ഏഷ്യന്‍ കപ്പിനായുള്ള യോഗ്യതയും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മത്സരങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് കണക്കാക്കുക. ആതിഥേയ രാജ്യമായിട്ടും ഖത്തര്‍ യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. സെപ്തംബര്‍ ആദ്യ ആഴ്ച്ചയില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും.

