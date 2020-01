ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോക വേദി എന്നും സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍. ഇത്തരം നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്ന നിമിഷങ്ങളില്‍ ഒരു പോരാളി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ബെന്‍ സ്‌റ്റോക്ക്‌സിന്റെ പ്രകടനം. കൈവിട്ടെന്ന് കടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധകര്‍ പോലും കരുതിയ രണ്ടു മത്സരങ്ങളാണ് പോയ വര്‍ഷം സ്‌റ്റോക്ക്‌സ് തന്റെ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്തത്.

ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ലോകകപ്പ് ഫൈനലും ആഷസ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റും സ്റ്റോക്ക്‌സിലെ പോരാളിയെ തുറന്നുകാട്ടിയ മത്സരങ്ങളായിരുന്നു. ആ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴിതാ ഐ.സി.സിയുടെ അംഗീകാരവും. ഐ.സി.സിയുടെ 2019-ലെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റര്‍ക്കുള്ള സര്‍ ഗാരി സോബേഴ്‌സ് ട്രോഫി ബെന്‍ സ്‌റ്റോക്ക്‌സിനാണ്.

ബെന്നില്‍ ഇനിയും സ്‌റ്റോക്കുണ്ട്

2019 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ 98 പന്തില്‍ നിന്ന് 84 റണ്‍സ്, അതില്‍ അഞ്ചു ഫോറും രണ്ട് സിക്സും. അഞ്ചാം വിക്കറ്റില്‍ ജോസ് ബട്ട്‌ലര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട്. അവസാന രണ്ട് ഓവറിനിടയില്‍ അടിച്ച സിക്സുകള്‍. അവസാന ഓവറിലെ 14 റണ്‍സ്. സൂപ്പര്‍ ഓവറിലെ ബാറ്റിങ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും സ്‌റ്റോക്ക്‌സ് നിറഞ്ഞുനിന്ന മത്സരരമായിരുന്നു 2019-ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍. ഇതിനൊപ്പം മൂന്നു വര്‍ഷം മുമ്പ് തന്റെ പിഴവില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോകകിരീടത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം കൂടിയായി സ്റ്റോക്ക്സിന് ലോഡ്സിലെ ഫൈനല്‍.

2016-ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനല്‍ മറക്കാനൊക്കുമോ? അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ വിന്‍ഡീസിന് അവസാന ഓവറില്‍ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടത് 19 റണ്‍സായിരുന്നു. പന്തെറിയാനെത്തിയത് ബെന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌സ്. ആദ്യത്തെ നാലു പന്തിലും സ്റ്റോക്ക്‌സിനെ സിക്‌സര്‍ പറത്തി കാര്‍ലോസ് ബ്രാത്‌വെയ്റ്റ് വിന്‍ഡീസിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. കൊല്‍ക്കത്ത ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സില്‍ അന്നു വീണ സ്വന്തം കണ്ണീരിന് സ്‌റ്റോക്ക്‌സ് ഇത്തവണ പകരംവീട്ടി.

ലോകകപ്പില്‍ 11 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച സ്റ്റോക്ക്സ് 54.42 ശരാശരിയില്‍ അഞ്ച് അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളടക്കം 465 റണ്‍സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഏഴു വിക്കറ്റുകളും സ്റ്റോക്ക്സ് സ്വന്തമാക്കി. ഫൈനലില്‍ മാന്‍ ഓഫ് ദ മാച്ചുമായി.

വണ്ടര്‍ സ്റ്റോക്സ്, വണ്ടര്‍ ക്യാച്ച്

2019 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ കാണികളെ ആവേശത്തിലാക്കിയ കാഴ്ചകളിലൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ബെന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌സിന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ ഒറ്റക്കൈ ക്യാച്ചായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ആദില്‍ റഷീദ് എറിഞ്ഞ 35-ാം ഓവറിലാണ് സ്റ്റോക്ക്‌സിന്റെ അദ്ഭുത ക്യാച്ച് പിറന്നത്. ആന്‍ഡില്‍ ഫെഹ്ലുക്വായോയുടെ ഷോട്ട് ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റില്‍ ചാടിയുയര്‍ന്ന് കൈവീശി എത്തിപ്പിടിച്ച സ്റ്റോക്‌സ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ വീണപ്പോള്‍, പന്ത് കൈവിട്ടു എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. എഴുന്നേറ്റ് നാടകീയമായി കൈയുയര്‍ത്തിയ സ്റ്റോക്‌സ് പന്ത് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ പലര്‍ക്കും വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാച്ചുകളിലൊന്നിലായിരിക്കും സ്റ്റോക്‌സിന്റെ ക്യാച്ചിന്റെ സ്ഥാനമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് പണ്ഡിതര്‍ പോലും പറയുന്നത്.

