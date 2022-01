ലോകചരിത്രത്തില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ചോര കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് റുവാണ്ട. 1994-ലെ വംശഹത്യയില്‍ 10 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് കൊലചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഹുടു, ടുട്സി വംശങ്ങള്‍ തമ്മിലുളള കലാപമാണ് കൂട്ടക്കുരുതിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോടടുക്കുമ്പോഴും നീറുന്ന ഓര്‍മയാണത്. റുവാണ്ടന്‍ ജനത പക്ഷെ ആ കറുത്ത നാളുകളെ മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരസ്പരം മാപ്പ് കൊടുത്ത് ഒന്നായി ജീവിക്കുകയാണ്. സാഹോദര്യത്തിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരേട്. റുവാണ്ട ലോകത്തിന് ഒരോര്‍മപ്പെടുത്തലാണ്.

ചോര വീണ് ചുവന്ന ഇതേ മണ്ണില്‍നിന്നാണ് സാലിമ മുകസംഗ എന്ന 33-കാരി ഉയര്‍ന്നുവന്നത്. ഫുട്‌ബോള്‍ റഫറിയിങ്ങെന്ന വനിതകളധികം കടന്നുവരാത്ത മേഖലയില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാലിമ. ആഫ്രിക്കന്‍ നേഷന്‍സ് കപ്പിലെ ആദ്യ വനിതാ റഫറിയെന്ന നേട്ടം ഇനി സാലിമയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ്.

2022 ജനുവരി ഒമ്പതിന് കാമറൂണിലാണ് 33-ാമത് ആഫ്രിക്കന്‍ നേഷന്‍സ് കപ്പിന് തുടക്കമായത്. ജനുവരി 10-ന് നടന്ന ഗുനിയ - മലാവി മത്സരത്തിലെ നാലാം റഫറിയായിരുന്നു സാലിമ. വൈകാതെ തന്നെ ഇവര്‍ മുഖ്യ റഫറിയായി കളി നിയന്ത്രിക്കും. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ആകെയുളള 63 റഫറിമാരില്‍ നാല് വനിതകളുണ്ട്. സാലിമയെ കൂടാതെ കാമറൂണിന്റെ കരീന്‍ അറ്റസാംബോങ്, മൊറോക്കയുടെ ഫറ്റിഹ ജെര്‍മൗമിയും ബൗച്ചറ കര്‍ബൗബിയും. പക്ഷെ മുഖ്യ റഫറിയായി കളി നിയന്ത്രിക്കുക സാലിമ മാത്രമാണ്.

"കളി നിയമങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ്. പുരുഷന്‍മാരുടെ മത്സരവും നിയന്ത്രിക്കാനാവും. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കണം" ആഫ്രിക്കന്‍ നേഷന്‍സ് കപ്പിലെ മുഖ്യ റഫറിയെന്ന ചരിത്രനിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സാലിമയുടെ വാക്കുകളാണിത്. 2019-ല്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ വെച്ച് നടന്ന വനിതകളുടെ ലോകകപ്പും 2021-ലെ ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളും സാലിമ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഫ്.എ. കപ്പ് മൂന്നാം റൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ റഫറിയായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ റെബേക്ക വെല്‍ഷ് മാറി രണ്ടാം ദിവസമാണ് സാലിമയും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.

'ആയിരം കുന്നുകളുടെ നാട്ടി'ല്‍ കുന്നോളം സ്വപ്നങ്ങളുളളിലൊതുക്കിയ ബാല്യമായിരുന്നു സാലിമയുടേത്. റുസിസി ജില്ലയില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന സാലിമ ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ ബാസ്‌കറ്റ്ബോള്‍ താരമാകാനാണ് കൊതിച്ചത്. എന്നാല്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പരിശീലകരുടെ കാര്യത്തിലുമുണ്ടായ പരിമിതികള്‍ ആ മോഹങ്ങള്‍ക്ക് വിലങ്ങിട്ടു. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഫുട്ബോള്‍ കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ 2008-ല്‍ രാജ്യത്തെ രണ്ടാം ഡിവിഷന്‍ ലീഗുകളിലാണ് ആദ്യം കളി നിയന്തിക്കുന്നത്. നാല് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ആഫ്രിക്കന്‍ ഫുട്ബോള്‍ കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ റഫറിയായി ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയായി നിരവധി ക്ലബ്ബ്, രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിച്ചു.

2014-ലാണ് ആദ്യമായി മുഖ്യ റഫറിയായി കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സാംബിയയും ടാന്‍സാനിയയും തമ്മില്‍ നടന്ന കാഫ് ആഫ്രിക്കന്‍ വനിതാ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ യോഗ്യതാ മത്സരമാണ് സാലിമ മുഖ്യ റഫറിയായി നിയന്ത്രിച്ച ആദ്യ മല്‍സരം. 2015-ലെ ആഫ്രിക്കന്‍ ഗെയിംസില്‍ വനിതാ ഫുട്ബോള്‍ മത്സരങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചു. കരിയറിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂര്‍ണമെന്റ്. 2018-ല്‍ യുറഗ്വായില്‍ നടന്ന അണ്ടര്‍ 17 വനിതാ ലോകകപ്പിലെ എക ആഫ്രിക്കന്‍ റഫറിയായിരുന്നു സാലിമ.

2019-ല്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ വെച്ച് നടന്ന വനിതകളുടെ ലോകകപ്പ് സാലിമയുടെ കരിയറിലെ സുപ്രധാന ടൂര്‍ണമെന്റായിരുന്നു. "ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നത് ഏതൊരു റഫറിയുടേയും സ്വപ്നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ ഫുട്ബോളിന് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്ക്. ഈ അവസരത്തില്‍ എനിക്കഭിമാനമുണ്ട്." - അവര്‍ അന്ന് പറഞ്ഞു. 2019-ലെ വനിതാ ലോകകപ്പ് ഒരു സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരം കൂടിയായിരുന്നു സാലിമക്ക്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തില്‍ വെച്ച് നടന്ന ഫുട്ബോള്‍ മല്‍സരത്തിലും സാലിമ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. 2017 ജൂണ്‍ 24-ന് ടാന്‍സാനിയയിലെ കിളിമഞ്ചാരോ കൊടുമുടിയില്‍ വെച്ചാണ് മത്സരം നടന്നത്. കളിക്കളങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന ലിംഗവിവേചനങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ തുറന്നുകാട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ആഫ്രിക്കന്‍ നേഷന്‍സ് കപ്പില്‍ ചരിത്രം രചിച്ച സാലിമക്ക് മുന്നിലിനിയുളളത് പുരുഷ ലോകകപ്പാണ്. കൊടുമുടികളത്രയും കരുത്തോടെ കീഴടക്കുന്ന 33-കാരിക്ക് ആ സ്വപ്നവും വിദൂരമല്ല. ലോകകപ്പിന്റെ മഹാമൈതാനങ്ങള്‍ക്ക് നടുവില്‍ പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സാലിമ മുന്നോട്ട് തന്നെ കുതിക്കട്ടെ.

