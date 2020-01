കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ കലബസാസ് മേഖലയിലെ കുന്നിന്‍ ചെരുവില്‍ കോബി ബീന്‍ ബ്രയാന്റെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്നുവീണപ്പോള്‍ ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍ കോര്‍ട്ടിലെ ഒരുപാട് മിന്നല്‍നീക്കങ്ങളാണ് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറഞ്ഞത്. തന്റെ അസാധ്യമായ ഫൂട്ട് വര്‍ക്കിലൂടെ എതിരാളികളെ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ് പന്ത് ബാസ്‌ക്കറ്റിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തി നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം സഹതാരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന കോബി ഇനി ഓര്‍മ്മ മാത്രം. ഒരു വിജയകഥയിലെ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് ചിത്രം പോലെ ആ ആഘോഷച്ചിരി ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ മിന്നിമായും. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കോര്‍ട്ടില്‍ പോയിന്റ് നേടുന്നതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു 41 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കോബിയുടെ മരണവും.

അമേരിക്കയിലെ പ്രൊഫഷണല്‍ ബാസ്‌ക്കറ്റബോള്‍ ലീഗായ എന്‍.ബി.എയിലെ ടീം ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് ലേക്കേഴ്‌സില്‍ നിന്ന് കോബി ബീന്‍ ബ്രയാന്റിന്റെ ജീവിതം വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാനാകില്ല. 41 വയസ് നീണ്ട ജീവിതത്തില്‍ 20 വര്‍ഷവും ലേക്കേഴ്‌സിനൊപ്പമായിരുന്നു കോബി ബ്രയാന്റ്. അഞ്ചു തവണ ലോകചാമ്പ്യന്‍, 18 തവണ ഓള്‍ ടൈം സ്റ്റാര്‍, മോസ്റ്റ് വാല്യുബ്ള്‍ പ്ലയര്‍..ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍ കോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് കോബി ബ്രയാന്റ് വലയിലാക്കാത്ത നേട്ടങ്ങളില്ല. ഒപ്പം ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ അമേരിക്കന്‍ ടീമിനൊപ്പം തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടു തവണ സ്വര്‍ണമെഡല്‍, 2008-ല്‍ ബെയ്ജിങ് ഒളിമ്പിക്‌സിലും 2012-ല്‍ ലണ്ടന്‍ ഒളിമ്പിക്‌സിലും.

അമേരിക്കയുടെ ഇതിഹാസ താരവും ലേക്കേഴ്‌സിന്റെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമായ മാജിക്ക് ജോണ്‍സണ്‍ ഒരിക്കല്‍ കോബി ബ്രയാന്റിനെ വിളിച്ചത് 'ബ്ലാക്ക് മാമ്പ' എന്നാണ്. പിന്നീട് കോര്‍ട്ടിനുള്ളിലും പുറത്തും കോബി ആ പേരില്‍ അറിയപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങി. ഇത്രയും വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പിന്റെ പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയില്‍ കോബി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോര്‍ട്ടിലിറങ്ങിയാല്‍ മുന്നിലുള്ളവരെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ബാസ്‌ക്കറ്റിലേക്ക് പന്ത് എത്തിക്കുന്നതിനടിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം നീക്കുന്ന ഒരു പ്രവാഹം പോലെയാണ് താനെന്നും കോബി ഡോക്യുമെന്ററിയില്‍ പറയുന്നു. വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ ആളുകള്‍ പേടിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ കുതിപ്പിനിടയില്‍ എതിര്‍താരങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു. കോബി ആ ഡോക്യുമെന്ററിയില്‍ തന്റെ കളിമികവിനെ അളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1