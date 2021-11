ബ്രസീലിനെതിരേ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരം ഗോള്‍ നേടുക. അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്‌നം കാണാത്ത ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകരുണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോള്‍ ആ സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ ആറാം സ്ഥാനക്കാരായ ബ്രസീല്‍ വനിതള്‍കള്‍ക്കെതിരേ ഇന്ത്യയുടെ പെണ്‍കൊടി മനീഷ കല്ല്യാണ്‍ ഗോള്‍ നേടിയിരിക്കുന്നു. എട്ടാം മിനിറ്റില്‍ മനീഷ തൊടുത്ത നിലംപറ്റിയുള്ള ആ ഷോട്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ വലയിലാണ് ചെന്നുവീണത്.

പത്തൊമ്പതുകാരിയുടെ ആ ഗോളില്‍ കേരളത്തിനും അഭിമാനിക്കാം. ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സിയുടെ താരമാണ് ഈ പഞ്ചാബുകാരി. എഎഫ്‌സി വനിതാ ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഗോള്‍ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരം എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മനീഷ ബ്രസീലിനെതിരേ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. അവിടേയും ചരിത്രം തിരുത്തപ്പെട്ടു. ഉസ്‌ബെകിസ്താന്‍ ക്ലബ്ബ് എഫ്‌സി ബുന്യോദ്കറിനെതിരേ ആയിരുന്നു ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ മനീഷയുടെ ഗോള്‍. ശനിയാഴ്ച്ച 20-ാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന മനീഷയ്ക്ക് ഇനി കേക്കിനൊപ്പം ഈ ഗോളിന്റെ മധുരവും നുണയാം.

ഗോകുലത്തിന്റെ സ്വന്തം മനീഷ

2018-ലാണ് മനീഷ ഗോകുലത്തിനൊപ്പം ചേരുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ വിമന്‍ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ കേരള ക്ലബ്ബ് കിരീടം നേടിയപ്പോള്‍ മനീഷയുടെ പ്രകടനം നിര്‍ണായകമായി. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ മൂന്നു ഗോളുകള്‍ നേടിയ താരം എമേര്‍ജിങ് പ്ലെയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ശേഷം എഎഫ്‌സി വിമന്‍ ക്ലബ്ബിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം. ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു ക്ലബ്ബ് ഏഷ്യന്‍ വനിതാ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ കളിക്കുന്നത്. ഗോകുലത്തിന്റെ ആ ചരിത്രനേട്ടത്തിനൊപ്പം മനീഷ ഗോള്‍ കൂടി നേടിയതോടെ മധുരം ഇരട്ടിയായി. ഇടങ്കാല്‍ കളി ഏറെ ഇഷട്‌പ്പെടുന്ന മനീഷയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ലയണല്‍ മെസ്സിയാണ്. ഗോകുലത്തിന്റെ ഇടതു വിങ്ങില്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയാന്‍ മെസ്സിയെ മനസ്സില്‍ ധ്യാനിച്ചാണ് മനീഷ കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങുക.

Manisha, the history maker for India 🇮🇳 ⚽



First Indian to score against Brazil ✅

First Indian to score in the AFC Women's Club Competition ✅ #GKFC #Malabarians #backtheblue pic.twitter.com/5UXAugtFPs