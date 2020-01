ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍ കോര്‍ട്ടിനുള്ളില്‍ വിഷപ്പാമ്പ് പോലെയായിരുന്നു കോബി ബ്രയാന്റ്. എതിരാളികളെ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞുള്ള കോബിന്റെ കോര്‍ട്ടിലെ നീക്കം അദ്ദേഹത്തിന് 'ബ്ലാക്ക് മാമ്പ' എന്ന വിളിപ്പേര് നല്‍കി. എന്നാല്‍ ബ്ലാക്ക് മാമ്പ എന്ന് ആരാധകര്‍ വിളിക്കുന്ന ഈ പേരിന് പിന്നില്‍ മാത്രമല്ല, അച്ഛനും അമ്മയും നല്‍കിയ കോബി ബ്രയാന്റ് എന്ന പേരിന് പിന്നിലും ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. വളരെ രസകരമായ ഒരു രഹസ്യം.

കോബി ബീഫ്

പെന്‍സില്‍വേനിയയിലെ ഫിലാഡല്‍ഫിയയില്‍ 1978 ഓഗസ്റ്റ് 23-നാണ് കോബിയുടെ ജനനം. മകന്‍ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവനുള്ള പേര് അച്ഛന്‍ ജോയും അമ്മ പമേലയും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ ജോയും പമേലയും ഒരു റെസ്‌റ്റോറന്റില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോയി. അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണ മെനുവില്‍ ഒരു പ്രത്യേകതരം ബീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കോബി ബീഫ്. ജപ്പാനിലെ കോബി പ്രവിശ്യയില്‍ നിന്നുള്ള വാഗ്യു എന്ന ഇനത്തില്‍പെട്ട കന്നുകാലിയുടെ മാംസമാണ് കോബി ബീഫ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ബീഫിന്റെ രുചി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോയും പമേലയും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന മകന് ആ പേര് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കോബി ബ്രയാന്റ് ലോകമറിയുന്ന ഒരു താരമായി വളരുമെന്ന കാര്യം അന്ന് അവര്‍ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

അച്ഛന്‍ ജോ തന്നെയാണ് ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോളില്‍ കോബിയുടെ വഴികാട്ടി. പ്രൊഫഷണല്‍ ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍ കളിക്കാനായി ജോ ഇറ്റയിലേക്ക് പോയപ്പോള്‍ കുടുംബത്തേയും കൂടെക്കൂട്ടി. അങ്ങനെ ആറാം വയസ്സ് മുതല്‍ ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു കോബിയുടെ കുട്ടിക്കാലം. പതിമൂന്നാം വയസ്സുവരെ ഇറ്റലി ആയിരുന്നു കോബിയുടെ കളിക്കളം. അവന്‍ നന്നായി ഇറ്റാലിയന്‍ ഭാഷ സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഫുട്‌ബോളിനോടുള്ള കോബിയുടെ പ്രണയം തുടങ്ങുന്നതും ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നാണ്. പക്ഷേ അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകും മുമ്പ് താന്‍ ഇറ്റലിയില്‍ നേരിട്ട വര്‍ണവിവേചനത്തെ കുറിച്ച് കോബി പിന്നീട് തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Kobe Bryant Parents Photo Courtesy: Getty Images

പെന്‍സില്‍വേനിയയിലെ ലോവര്‍ മെരിയന്‍ ഹൈസ്‌കൂളിന് വേണ്ടി ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍ കളിച്ചാണ് കോബി കോര്‍ട്ടില്‍ അരങ്ങേറിയത്. പതിമൂന്നാം വയസ്സില്‍ ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് നേരെ എന്‍.ബി.എ എന്ന വലിയ ലോകത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞു കോബി. അന്ന് പ്രായം പതിനേഴ്.

1996-ല്‍ നടന്ന ഡ്രാഫ്റ്റില്‍ ഷാര്‍ലെറ്റ് ഹോര്‍ണെസ്റ്റാണ് കോബിയെ ടീമിലെടുത്തത്. എന്‍.ബി.എയില്‍ കോബിയുടെ അരങ്ങേറ്റം തന്നെ ചരിത്രമായിരുന്നു. എന്‍.ബി.എയില്‍ അരങ്ങേറുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന ചരിത്രം. പിന്നീട് ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് ലേക്കേഴ്‌സ് കോബിയെ റാഞ്ചി. വെറ്ററന്‍ സെന്റര്‍ താരമായിരുന്ന വ്‌ളാഡെ ദിവാകിന് പകരമായിട്ടായിരുന്നു ഈ കൈമാറ്റം. പിന്നീട് കോബിക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോളിലെ സിംഹാസനത്തില്‍ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കാനുള്ള കോബിയുടെ യാത്രയാണ് പിന്നീട് ലോകം കണ്ടത്. 37-ാം വയസ്സുവരെ ഈ ജൈത്രയാത തുടര്‍ന്നു. അതിനിടയില്‍ ലോകചാമ്പ്യനായി, തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടു തവണ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ സ്വര്‍ണം നേടി.

ഒരൊറ്റ മത്സരത്തില്‍ 81 പോയിന്റ്

ആറ് അടി ആറ് ഇഞ്ചും ഉയരമുള്ള കോബിയെ ഇതിഹാസ താരം എന്നാണ് ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് ലേക്കേഴ്‌സിലെ നിലവിലെ സൂപ്പര്‍ താരമായ ലെബ്‌റോണ്‍ ജെയിംസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓള്‍ ടൈം സ്‌കോറിങ് ലിസ്റ്റില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കോബിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലെബ്‌റോണ്‍ ജെയിംസ് പിന്നിലാക്കിയിരുന്നു. കരിയറില്‍ ആകെ 33643 പോയിന്റാണ് കോബിയുടെ പേരിലുള്ളത്.

ഓള്‍ ടൈം സ്‌കോറിങ്ങില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനം എന്നതിനേക്കാള്‍ കോബിയെ പ്രശസ്തനാക്കിയത് 2006 ജനുവരി 22-ന് നടന്ന ഒരു മത്സരമാണ്. ടൊറൊന്റോയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ലേക്കേഴ്‌സിനായി കോബി നേടിയത് 81 പോയിന്റാണ്. മത്സരത്തില്‍ 122-104ന് ലേക്കേഴ്‌സ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരൊറ്റ മത്സരത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോയിന്റ് എന്ന റെക്കോഡില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്താനും കോബിക്ക് കഴിഞ്ഞു. 1962-ലെ മത്സരത്തില്‍ 100 പോയിന്റ് നേടിയ വില്‍ട്ട് ഷാമ്പെര്‍ലെയ്ന്‍ മാത്രമാണ് ഈ റെക്കോഡില്‍ കോബിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

2016-ലായിരുന്നു ലേക്കേഴ്‌സിനായി ബ്ലാക്ക് മാമ്പ അവസാനമായി കോര്‍ട്ടിലിറങ്ങിയത്. 50 ഷോട്ടില്‍ നിന്ന് അന്ന് 60 പോയിന്റ് നേടി. ലോസ് ഏയ്ഞ്ചല്‍സിലസെ സ്റ്റാപ്പ്ള്‍സ് സെന്ററില്‍ ഉതാ ജാസിനെതിരേ ആയിരുന്നു ഈ മത്സരം.

