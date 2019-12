കഴിഞ്ഞ ദിവസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ തന്റെ കരിയറിലെ ഒരു സംഭവം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ആ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി തരണമെന്നും ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍ സച്ചിന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 18 വര്‍ഷം മുമ്പ് വിലപ്പെട്ട ഉപദേശത്തിലൂടെ തന്റെ കരിയറില്‍ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരനെ ആയിരുന്നു സച്ചിന് കാണേണ്ടിയിരുന്നത്.

സച്ചിന്‍ പറയുന്ന കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. 2001-ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ടെസ്റ്റിനിടെ നടന്ന സംഭവം. ചെന്നൈയിലായിരുന്നു പരമ്പരയിലെ ഒരു ടെസ്റ്റ്. ഇതിനായി ചെന്നൈയിലെ താജ് ഹോട്ടലില്‍ റൂമെടുത്തു. സഹതാരങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. റൂമിലെത്തിയ ശേഷം വെയ്റ്ററോട് ഒരു ചായ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ചായയുമായി എന്റെ റൂമിലെത്തി. ഇതിനിടയില്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പേടിയോടെ ശബ്ദം കുറച്ചായിരുന്നു സംസാരം. ഞാന്‍ അനുമതി നല്‍കി.

'എല്‍ബോ ഗാര്‍ഡ് കെട്ടി കളിക്കുമ്പോള്‍ ബാറ്റിന്റെ ചലനത്തില്‍ ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. താങ്കളുടെ വലിയ ആരാധകന്‍ ആയതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ എല്ലാ ഷോട്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചു കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതു മനസ്സിലാക്കിയത്.' അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാന്‍ അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം ആദ്യമായാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നതും കേള്‍ക്കുന്നതും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ഞാന്‍ എല്‍ബോ ഗാര്‍ഡിന്റെ ഡിസൈനില്‍ മാറ്റം വരുത്തി. അത് എന്റെ പ്രകടനത്തേയും മെച്ചപ്പെടുത്തി. അതിന് കാരണക്കാരന്‍ ആ ഹോട്ടല്‍ തൊഴിലാളിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്നും പരിചയപ്പെടണമെന്നുമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധകരേ...നിങ്ങള്‍ അതിന് സഹായിക്കില്ലേ...സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞുനിര്‍ത്തി.

പിന്നീട് ഈ ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരന്‌ പിന്നാലെയായി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍. ഒടുവില്‍ അയാളെ കണ്ടെത്തി. ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ഗുരുപ്രസാദ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ആയിരുന്നു ആ ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരന്‍. സച്ചിന്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മാവനെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഒരു ആരാധകന്‍ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ഗുരുപ്രസാദിനെ വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്താനായത്. അന്ന് സച്ചിന്‍ നല്‍കിയ ഓട്ടോഗ്രാഫും ഈ ആരാധകന്‍ തെളിവിനായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ ഗുരുപ്രസാദ് വാര്‍ത്തകളിലെ താരമായി. ഇനി സച്ചിനെ കാണാനുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. അതിനായി ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണിക്കഴിയുകയാണെന്ന് ഗുരുപ്രസാദ് പറയുന്നു.

Thank you Mr. Tendulkar for sharing your memorable encounter with our colleague during your stay in Chennai. We are proud of our associates who have imbibed the culture of Tajness. We have located him and would be delighted to connect the two of you for a meeting. pic.twitter.com/USvyW88BxY