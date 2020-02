ലണ്ടന്‍: ലോകഫുട്ബോളിലെ മികച്ച ഗോള്‍ കീപ്പര്‍മാരിലൊരാളെന്ന് അറിയപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം ധീരനായ മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായി ചരിത്രത്തില്‍ ഇടംനേടിയ ഹാരി ഗ്രെഗ് (87) അന്തരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ലണ്ടനിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

1957 മുതല്‍ പത്തുവര്‍ഷത്തോളം മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഗോള്‍ കീപ്പറായിരുന്നു ഗ്രെഗ്. 1958 ഫിഫ ലോകകപ്പില്‍ വടക്കന്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിന്റെ ഗോള്‍വല കാത്തു. ആ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച ഗോള്‍ കീപ്പറായി. എന്നാല്‍, മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ എട്ട് കളിക്കാര്‍ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട മ്യൂണിക് വിമാനദുരന്തത്തിലെ രക്ഷകന്റെ വേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്.

അന്ന് സംഭവിച്ചത്

1958 ഫെബ്രുവരിയില്‍ യൂറോപ്യന്‍ കപ്പ് ഫുട്ബോള്‍ സെമിഫൈനല്‍ മത്സരം കഴിഞ്ഞ് യുഗോസ്ലാവിയയിലെ ബെല്‍ഗ്രേഡില്‍നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് താരങ്ങള്‍. ടീമിനെ ഒട്ടേറെ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച മാറ്റ് ബസ്ബിയുടെ കീഴില്‍ പരിശീലിക്കുന്നതിനാല്‍, 'ബസ്ബി ബേബീസ്' എന്നാണ് സംഘം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ടീമംഗങ്ങളും ഒഫീഷ്യല്‍സും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമടക്കം 44 പേര്‍ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

യാത്രയ്ക്കിടെ ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യന്‍ എയര്‍വേസ് വിമാനം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനായി ജര്‍മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിലിറങ്ങി. അവിടം അപ്പോള്‍ കനത്ത മഞ്ഞുമൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ധനം നിറച്ചശേഷം രണ്ടുവട്ടം ടേക് ഓഫ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം മാറ്റിവെച്ചു. അന്ന് അവിടെ തങ്ങാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു വിമാനത്തിന്റെ പ്രധാന പൈലറ്റ് ജെയിംസ് തായ്ന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്‍ബന്ധത്തില്‍ മൂന്നാം തവണയും ശ്രമം തുടര്‍ന്നു.

റണ്‍വേയിലെ കനത്ത മഞ്ഞുകട്ടയില്‍ ഇടിച്ച് വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു. റണ്‍വേയില്‍നിന്ന് തെന്നിയ വിമാനത്തിന് തീപിടിച്ചു. എട്ടു താരങ്ങളടക്കം 23 പേര്‍ ദാരുണമായി മരിച്ചു.

രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തെത്തിയ ഹാരി ഗ്രെഗ്, യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇതിഹാസതാരം ബോബി ചാള്‍ട്ടനെ സുഹൃത്തുക്കളെയും രക്ഷിക്കാനായി സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയംവെച്ച് വീണ്ടും തീനാളങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം 20 മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞിനേയും അവളുടെ ഗര്‍ഭിണിയായ അമ്മയെയും രക്ഷിച്ചു.

''മ്യൂണിക് ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഗ്രഗ് ഓര്‍മിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനും മീതെ, മഹാനായ ഗോള്‍ കീപ്പറായിരുന്നു അദ്ദേഹം'' -ബോബി ചാള്‍ട്ടന്‍ പിന്നീട് പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതില്‍ ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരാളായി ചാള്‍ട്ടന്‍.

കളിക്കളത്തില്‍...

ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് 13 ദിവസത്തിനുശേഷം എഫ്.എ. കപ്പ് മത്സരത്തില്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഗോള്‍വലകാക്കാന്‍ ഗ്രെഗ് ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി. യുണൈറ്റഡിലെത്തുമ്പോള്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ഗോള്‍ കീപ്പറായിരുന്നു ഗ്രെഗ്. 1967 വരെ യുണൈറ്റഡില്‍ തുടര്‍ന്നു. ടീമിനുവേണ്ടി 210 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചു. എങ്കിലും പ്രധാന കിരീടങ്ങളൊന്നും ജയിക്കാന്‍ ഗ്രെഗിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 1954-63 കാലത്തിനിടെ വടക്കന്‍ അയര്‍ലന്‍ഡിനുവേണ്ടി 25 മത്സരങ്ങളില്‍ കളിച്ചു.

We will wear black armbands, as a mark of respect for Harry Gregg OBE, in tonight's game against Chelsea at Stamford Bridge.