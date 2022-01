ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ മുന്‍നിരയില്‍ സ്ഥാനമുള്ളയാളാണ് വിരാട് കോലി. ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ മികച്ച ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഒരാളും. ഇക്കാരണങ്ങളാല്‍ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണെന്ന കോലിയുടെ തീരുമാനം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് ഒന്നാകെ ഞെട്ടലായിരിക്കുന്നത്. വെറുമൊരു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര തോല്‍വിയല്ല കോലിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വ്യക്തം.

വിവാദങ്ങള്‍

യുഎഇയില്‍ നടന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ട്വന്റി 20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്ന് കോലി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇപ്പോള്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടകീയ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. അതിനും മുമ്പ് ഐപിഎല്ലില്‍ ആര്‍സിബിയെ ഇനി നയിക്കാനില്ലെന്ന് കോലി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിയുന്നത് 2021 ഡിസംബര്‍ എട്ടിനാണ്. അന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ സെലക്ടര്‍മാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എല്ലാവരേയും ഞെട്ടിച്ച് കോലിയെ ഏകദിന ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി രോഹിത് ശര്‍മയെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ അന്ന് ചെയ്തത്.

ഡിസംബറില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ മുംബൈയില്‍ നടന്ന ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ച് ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റിലും 50 വിജയങ്ങള്‍ നേടുന്ന ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു കോലി ഈ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. സ്വയം സ്ഥാനമൊഴിയാന്‍ കോലിക്ക് സമയം നല്‍കിയിരുന്നെന്നും അതിന് തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെ ബിസിസിഐ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ഡിസംബര്‍ 15-ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനത്തിന് മുമ്പ് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് കോലി ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വ്യക്തത വരുത്തിയത്. കോലിയോട് ട്വന്റി 20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനമൊഴിയരുതെന്ന് താനും സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അപേക്ഷിച്ചുവെന്നുള്ള ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ പ്രസ്താവന ഇതിനിടെ വന്നിരുന്നു.

ഡിസംബര്‍ 15-ന് നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ചീഫ് സെലക്ടറും മറ്റു സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് രോഹിത് ശര്‍മയെ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷമാണ് അക്കാര്യം തന്നെ അറിയിച്ചതെന്നും അതിന് മുമ്പ് താനുമായി ചര്‍ച്ച പോലും നടത്തിയില്ലെന്നും വിരാട് കോലി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ബോര്‍ഡും താരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളലുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

ട്വന്റി 20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചപ്പോള്‍ തന്നോട് ആരും സ്ഥാനമൊഴിയരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നുകൂടി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ കോലി വ്യക്തമാക്കി. കോലിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ വാക്കുകളെ തള്ളുന്നതായിരുന്നു.

ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് മാത്രമാണ് ചീഫ് സെലക്ടര്‍ വിളിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഫോണ്‍ കോള്‍ അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇനി ഏകദിന ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ താന്‍ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അഞ്ച് സെലക്ടര്‍മാരും ഒരുമിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ചീഫ് സെലക്ടര്‍ അറിയിച്ചതായും കോലി അന്ന് പറഞ്ഞു.

താനും രോഹിത് ശര്‍മയും തമ്മില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും വര്‍ഷങ്ങളായി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തനിക്ക് തന്നെ മടുത്തുവെന്നും കോലി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം കോലി ട്വന്റി 20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ബിസിസിഐ രോഹിത് ശര്‍മയെ ടീമിന്റെ ചുമതലയേല്‍പ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളെ താന്‍ തന്നെ നയിക്കുമെന്നായിരുന്നു കോലി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

പിന്നാലെയാണ് ബിസിസിഐ കോലിയെ മാറ്റി രോഹിത്തിനെ ഏകദിന ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി കൂടി ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനവും കോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു.

കോലിയെന്ന ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍

2014-ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിനിടെ മെല്‍ബണില്‍ നടന്ന ടെസ്റ്റിനു ശേഷം എം.എസ് ധോനി അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കോലി ഇന്ത്യയുടെ റെഡ് ബോള്‍ ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. ധോനിയുടെ കീഴില്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം നേട്ടങ്ങളുടെ പടവുകള്‍ കയറിത്തുടങ്ങുകയായിരുന്നെങ്കില്‍ കോലിയുടെ കീഴില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ കുതിപ്പിനാണ് പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം സാക്ഷിയായത്.

വര്‍ഷങ്ങളോളം തുടര്‍ച്ചയായി ഐസിസി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ റണ്ണറപ്പ്, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മണ്ണില്‍ രണ്ടു തവണ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേട്ടങ്ങള്‍, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ 2-1ന്റെ ലീഡ് ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് സംഘം സ്വന്തമാക്കിയത് കോലിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇതില്‍ ഓസീസ് പരമ്പരയില്‍ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുനിന്ന കോലിക്ക് പകരം ടീമിനെ നയിച്ചത് അജിങ്ക്യ രഹാനെയായിരുന്നു. എങ്കിലും ലോകത്തെവിടെയും ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യയെ വിജയിക്കാന്‍ പ്രാപ്താരാക്കിയതില്‍ കോലിയുടെ പങ്ക് ചെറുതൊന്നുമല്ല.

കോലിയുടെ കീഴില്‍ 2016 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് വരെ തുടര്‍ച്ചയായി 42 മാസങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം ഐസിസി റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ന്നത്. 2014 മുതല്‍ 2022 വരെ 68 ടെസ്റ്റുകളിലാണ് കോലി ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. 40 എണ്ണത്തില്‍ ടീം ജയിച്ചപ്പോള്‍ 11 മത്സരങ്ങള്‍ സമനിലയിലായി. തോറ്റത് 17 എണ്ണത്തില്‍ മാത്രം.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ ജയിച്ച ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലിയാണ്. വിജയ ശതമാനത്തിലും മുന്നില്‍ കോലി തന്നെ. ഇതോടൊപ്പം ഒരു കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ വിദേശത്ത് നാല് ടെസ്റ്റ് വിജയങ്ങളെന്ന നേട്ടം രണ്ടു തവണ സ്വന്തമാക്കിയ ഏക ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലിയാണ്. ഇന്ത്യ ഇത്തരമൊരു നേട്ടം ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കുന്നതും കോലിയുടെ കീഴില്‍ തന്നെ. 2018-ല്‍ ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗ്, നോട്ടിങ്ഹാം, അഡ്‌ലെയ്ഡ്, മെല്‍ബണ്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച ഇന്ത്യ 2021-ല്‍ ബ്രിസ്‌ബെയ്ന്‍, ലോര്‍ഡ്‌സ്, ഓവല്‍, സെഞ്ചൂറിയന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും ജയം നേടി.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ സെഞ്ചൂറിയനില്‍ ഒരു ടെസ്റ്റ് ജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നേട്ടവും കോലിക്കാണ്. 2000-ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നാസര്‍ ഹുസൈനും 2014-ല്‍ ഓസീസിന്റെ മൈക്കല്‍ ക്ലാര്‍ക്കിനും ശേഷം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്യാപ്റ്റനും കോലിയാണ്.

സേന (SENA) രാജ്യങ്ങളില്‍ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലന്‍ഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ) ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച ഏഷ്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനും കോലി തന്നെ. ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ കളിച്ച 23 ടെസ്റ്റുകളില്‍ ഏഴു ജയങ്ങളാണ് കോലിക്കുള്ളത്. 13 എണ്ണത്തില്‍ തോറ്റപ്പോള്‍ മൂന്നെണ്ണം സമനിലയിലായി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കളിച്ച 36 ടെസ്റ്റുകളില്‍ 16 എണ്ണത്തില്‍ കോലിയുടെ കീഴില്‍ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകള്‍ വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നേട്ടവും കോലിക്ക് തന്നെ. 2018-ല്‍ ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗിലും 2021-ല്‍ സെഞ്ചൂറിയനിലുമായിരുന്നു ഈ നേട്ടം.

ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍സി കോലിയുടെ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ മൂര്‍ച്ച കൂട്ടിയിട്ടേയുള്ളൂ. ടെസ്റ്റില്‍ ഏഴ് ഇരട്ട സെഞ്ചുറികള്‍ കേലി സ്വന്തമാക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സമയത്താണ്. ഇതോടൊപ്പം 20 ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളാണ് ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കെ അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്.

ഇതൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ഒരു ലോകോത്തര ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ് നിരയുണ്ടായതിന്റെ ക്രെഡിറ്റിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം കോലിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇഷാന്ത് ശര്‍മ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവരടക്കമുള്ള ബൗളിങ് നിരയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കി അവരെ വിദേശ പിച്ചുകളില്‍ ആക്രമണത്തിന് അഴിച്ചുവിട്ടതില്‍ കോലിക്കുള്ള പങ്ക് വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് വര്‍ണിക്കാനാകാത്തതാണ്. എടാ എന്ന് വിളിച്ചാല്‍ പോടാ എന്ന് വിളിക്കാന്‍ കോലിയുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ തന്നെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമടക്കം പലരും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരേ നാവുകൊണ്ട് പോരാടാന്‍ ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. അഗ്രഷന്റെ ഈ കോലീഭാവമാകും ഇനി നമ്മള്‍ മിസ് ചെയ്യുക.

