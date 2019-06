മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെയെല്ലാം സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് യുവരാജ് സിങ്ങ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബൗളറായിരുന്ന ആശിഷ് നെഹ്‌റക്ക് വരെ കിട്ടിയ ഒരു വിരമിക്കല്‍ മത്സരം പോലും യുവിക്ക് കിട്ടിയില്ല. മുംബൈയില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇനി ക്രിക്കറ്റിലേക്കില്ലെന്ന് യുവരാജിന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു. ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിരാശ തോന്നിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. എന്തുകൊണ്ട് അര്‍ഹിച്ച ഒരു വിടവാങ്ങല്‍ മത്സരം യുവിക്ക് ലഭിച്ചില്ല? എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതു ഇതുതന്നെയാണ്.

വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി നല്‍കിയാണ് യുവി വിടവാങ്ങിയത്. യോ-യോ ടെസ്റ്റില്‍ പരാജയപ്പെട്ടാലും തനിക്ക് വിരമിക്കല്‍ മത്സരം കളിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുമെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ അറിയിച്ചിരുന്നതായി യുവി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ യോ-യോ ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചിട്ടും മത്സരം ലഭിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു മത്സരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനെയോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യുവരാജ് വ്യക്തമാക്കി.

2017-ലാണ് യുവരാജ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയുടെ ജഴ്‌സി അണിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് പര്യടനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന്‍ യുവിക്ക് ആയില്ല. ഇതോടെ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം വിടവാങ്ങല്‍ മത്സരം ലഭിക്കാത്തിലുള്ള വേദന എത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്ന് വീരേന്ദര്‍ സെവാഗ് പങ്കുവെച്ചു.എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം വേണമെന്ന് യുവി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ വിവിഎസ് ലക്ഷ്മണും രാഹുല്‍ ദ്രിവിഡിനും അര്‍ഹിച്ച വിടവാങ്ങല്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സെവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

