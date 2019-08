ഒൺടാറിയോ: കാനഡയില്‍ നടക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ട്വന്റി-20 ലീഗില്‍ യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്. ബ്രാംപ്റ്റണ്‍ വോള്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ടൊറൊന്റോ നാഷണല്‍സ് ക്യാപ്റ്റനായ യുവരാജ് സിങ്ങ് 22 പന്തില്‍ 51 റണ്‍സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്.

223 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ടൊറൊന്റോയ്ക്കായി നാലാം നമ്പറിലാണ് യുവി ക്രീസിലെത്തിയത്. അഞ്ചു സിക്‌സും മൂന്നു ഫോറും സഹിതം ഇടങ്കയ്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഗ്ലോബല്‍ ട്വന്റി-20യിലെ യുവിയുടെ ആദ്യ ഫിഫ്റ്റിയാണിത്. ഒപ്പം 36 റണ്‍സോടെ ബ്രെണ്ടന്‍ മക്കല്ലം ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കി. എന്നാല്‍ 11 റണ്‍സിന് ടൊറൊന്റോ റോയല്‍സ് തോറ്റു.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബ്രാംപ്റ്റണ്‍ 20 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റിന് 222 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. 36 പന്തില്‍ 66 റണ്‍സെടുത്ത ജോര്‍ജ് മന്‍സിയും 18 പന്തില്‍ 48 റണ്‍സെടുത്ത ബാബര്‍ ഹയാത്തുമാണ് ബ്രാംപ്റ്റണിനെ കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറിലെത്തിച്ചത്. രണ്ട് ഓവറില്‍ 14 റണ്‍സ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു വിക്കറ്റ് നേടി യുവി ബൗളിങ്ങിലും തിളങ്ങി.

