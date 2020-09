ന്യൂഡൽഹി: ഓസ്ട്രേലിയൻ ട്വന്റി 20 ലീഗായ ബിഗ് ബാഷിൽ (ബി.ബി.എൽ) കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാകാനൊരുങ്ങി യുവ്രാജ് സിങ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച താരം ഡിസംബർ മൂന്നിന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ബി.ബി.എല്ലിന്റെ പത്താം സീസണാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കാൻ യുവി താത്‌പര്യമറിയച്ചതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിനായുള്ള ബി.ബി.എൽ ക്ലബ്ബിനെ കണ്ടെത്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സഹായവുമുണ്ട്. ബി.സി.സി.ഐ ചട്ടമനുസരിച്ച് സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച താരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വിദേശ ലീഗുകളിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

2019-ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച യുവിക്ക് നേരത്തെ കാനഡയിലെ ഗ്ലോബൽ ട്വന്റി 20 ടൂർണമെന്റിലും കളിച്ചിരുന്നു. യുവി ബി.ബി.എല്ലിൽ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ ജാസൻ വോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

ഐ.പി.എല്ലിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ, പഴയ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്, കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, പുണെ വാരിയേഴ്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് യുവി.

