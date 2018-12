മുംബൈ: ഗാരി കേഴ്സ്റ്റണ്‍, ഹെര്‍ഷല്‍ ഗിബ്‌സ് എന്നീ വമ്പന്‍ പേരുകള്‍ ഒഴിവാക്കി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ ഡബ്ലു.വി രാമനെ ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകനായി നിയമിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബി.സി.സി.ഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പി.ടി.ഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.

അന്‍പത്തിമൂന്നുകാരനായ രാമന്‍ നിലവില്‍ ബെംഗളൂരു നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ ബാറ്റിങ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത മുന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം ഗാരി കേഴ്സ്റ്റനെ പിന്തള്ളിയാണ് രാമന്റെ നിയമനം. മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദും അന്തിമ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നു.

കപില്‍ ദേവ്, അന്‍ഷുമാന്‍ ഗെയ്ഗ്‌വാദ്, ശാന്ത രംഗസ്വാമി എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് അഭിമുഖം നടത്തിയതും പരിശീലകനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും. ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഇടക്കാല ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് പരിശീലകനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി 11 ടെസ്റ്റുകളും 27 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ച താരമാണ് രാമന്‍. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന്റെ ആദ്യ സെഞ്ചുറിയും രാമന്റെ പേരിലാണ്. ഇന്ത്യ എ ടീമിനും ദുലീപ് ട്രോഫി ടീമുകള്‍ക്കുമൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച രാമന്‍ തമിഴ്‌നാട്, ബംഗാള്‍ രഞ്ജി ടീമുകളെയും പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താത്കാലിക പരിശീലകനായിരുന്ന രമേഷ് പൊവാറിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പുതിയ പരിശീലകനായി ബി.സി.സി.ഐ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. പൊവാറും ഇന്ത്യന്‍ താരം മിതാലി രാജും തമ്മില്‍ വനിതാ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിനിടെ ഉടക്കിയത് ഏറെ വിവാദമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: wv raman is the new indian womens cricket team coach