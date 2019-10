റാഞ്ചി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹ പുറത്ത്. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ മോതിര വിരലിന് പരിക്കേറ്റതാണ് സാഹയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. പകരം ഋഷഭ് പന്തിനെ ടീമിലെടുത്തു.

മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ രണ്ടാമിന്നിങ്‌സിലെ 27-ാം ഓവറിലാണ് സാഹയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്റെ പന്തിലായിരുന്നു ഇത്. വേദന സഹിക്കാനാവാതെ സാഹ ക്രീസ് വിട്ടു. നേരത്തെ തന്നെ സാഹയുടെ വിരലിന് ചെറിയ പരിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

പരമ്പരയില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നിലയില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സാഹ പുറത്തെടുത്തിരുന്നത്. പുണെയില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ രണ്ട് മനോഹര ക്യാച്ചുകളെടുത്തു. നേരത്തെ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്ന സാഹ ഒരു വര്‍ഷത്തോളം ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലാണ് തിരിച്ചുവന്നത്.

