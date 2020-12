സിഡ്‌നി: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ത്രിദിന പരിശീലന മത്സരത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരേ തോല്‍വിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ എ ടീം.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 131 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 52 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ നില്‍ക്കെ മത്സരം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഓസീസ് എ ടീമിനായി മാര്‍ക്കസ് ഹാരിസ് 25 റണ്‍സോടെയും ക്യാപ്റ്റന്‍ ട്രാവിസ് ഹെഡ് രണ്ടു റണ്‍സോടെയും പുറത്താകാതെ നിന്നു. കാര്‍ത്തിക് ത്യാഗിയുടെ പന്ത് തലയിലിടിച്ച ഓപ്പണര്‍ വില്‍ പുകോവ്‌സ്‌കി 23 റണ്‍സുമായി റിട്ടയേര്‍ഡ് ഹര്‍ട്ടായി മടങ്ങി. ഇതോടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സംശയത്തിലായി. ജോ ബേണ്‍സാണ് (0) പുറത്തായത്.

നേരത്തെ സെഞ്ചുറി നേടി പുറത്താകാതെ നിന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെയും അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ചേതേശ്വര്‍ പൂജാരയുടെയും മികവില്‍ ഇന്ത്യ ഒമ്പതിന് 247 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. രഹാനെ 117 റണ്‍സും പൂജാര 54 റണ്‍സും സ്വന്തമാക്കി.

The tour match between Australia A and Indians ends in a draw.



Final Score:

Indians: 247/9d & 189/9d

Australia A: 306/9d & 52/1 pic.twitter.com/DqMmRBjuP3