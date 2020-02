ഏഷ്യന്‍ ഇലവനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ലോക ഇലവനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി നയിക്കും.



വിന്‍ഡീസില്‍ നിന്ന് ക്രിസ് ഗെയ്ല്‍, കീരണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡ്, നിക്കോളസ് പൂരാന്‍, ഷെല്‍ഡന്‍ കോട്രല്‍ എന്നിവര്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലെക്‌സ് ഹെയ്ല്‍സ്, ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോ, ആദില്‍ റാഷിദ് എന്നിവരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതിനിധികള്‍. ആന്‍ഡ്രൂ ടൈ മാത്രമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമില്‍ നിന്ന് ഇടംപിടിച്ചത്. ന്യൂസീലന്‍ഡ് താരം റോസ് ടെയ്‌ലറും കളിക്കും.

ബംഗ്ലാദേശ് രാഷ്ട്രപിതാവ് മുജീബുര്‍ റഹ്മാന്റെ 100-ാം ജന്‍മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബംഗ്ലാദേശാണ് ലോക ഇലവനും ഏഷ്യന്‍ ഇലവനും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

