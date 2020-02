ന്യൂഡല്‍ഹി: നിശ്ചിത ഓവര്‍ മത്സരത്തില്‍ 10 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി ചണ്ഡീഗഢ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ കാഷ്‌വീ ഗൗതം.

കടപ്പയിലെ കെ.എസ്.ആര്‍.എം കോളേജ് മൈതാനത്ത് നടന്ന ഏകദിന മത്സരത്തില്‍ അരുണാചല്‍ പ്രദേശിന്റെ 10 വിക്കറ്റുകളും കാഷ്‌വീ എറിഞ്ഞിട്ടു. അണ്ടര്‍ 19 വനിതകളുടെ മത്സരത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഈ പ്രകടനം.

വെറും 29 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 12 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് കാഷ്‌വീ, അരുണാചലിന്റെ 10 പേരെയും മടക്കി അയച്ചത്. ഒരു ഹാട്രിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഈ പ്രകടനം. പന്തെടുത്ത് കാഷ്‌വീ തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ അരുണാചലിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ് വെറും 25 റണ്‍സില്‍ അവസാനിച്ചു.

നേരത്തെ ബാറ്റുകൊണ്ടും കാഷ്‌വീ തിളങ്ങിയിരുന്നു. 68 പന്തില്‍ 49 റണ്‍സെടുത്ത കാഷ്‌വീയുടെ മികവില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ചണ്ഡീഗഢ് നിശ്ചിത 50 ഓവറില്‍ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 186 റണ്‍സെടുത്തിരുന്നു. അരുണാചല്‍ വെറും 25 റണ്‍സിന് ഓള്‍ഔട്ടായതോടെ മത്സരത്തില്‍ 161 റണ്‍സിന്റെ വിജയവും ചണ്ഡീഗഢ് സ്വന്തമാക്കി.

