ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനാവാന്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറ തയ്യാറാണ്. നിര്‍ബന്ധിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന നിബന്ധനവെച്ചിട്ടില്ല. ക്യാപ്റ്റന്‍സ്ഥാനം കിട്ടിയാല്‍ അതൊരു ബഹുമതിയാകുമെന്നും ടീമംഗങ്ങളെയെല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമെന്നും പരമാവധി പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ബുംറ വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല, താന്‍ പണ്ടേ നേതൃഗുണം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നല്‍കി. വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകുന്നതിനുമുമ്പേ യുവതാരങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ക്ക് ഉപദേശനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാറുണ്ടായിരുന്നു... അങ്ങനെപോകുന്നു ബുംറെയുടെ വാക്കുകള്‍

വിരാട് കോലി ഒഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ചുപേരെങ്കിലും നിലവില്‍ രംഗത്തുണ്ട്. രോഹിത് ശര്‍മ, കെ.എല്‍. രാഹുല്‍, ഋഷഭ് പന്ത്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍. ഇതില്‍ ബുംറ മാത്രമാണ് തനിക്കുവേണ്ടി ബാറ്റുചെയ്തത്. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി മുന്‍താരങ്ങളാണ് രംഗത്തുള്ളത്.

മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ഇതിഹാസതാരവുമായ സുനില്‍ ഗാവസ്‌കര്‍ ഋഷഭ് പന്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നു. പന്തിന് കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വക്കുറവുണ്ടെന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍സ്ഥാനം ഏല്‍പ്പിച്ചുകൊടുത്താല്‍ അത് പരിഹരിക്കാമെന്നുമാണ് ഗാവസ്‌കറുടെ നിലപാട്. പെണ്ണുകെട്ടിയാല്‍ നന്നാവുമെന്ന് കാരണവന്മാര്‍ പറയുന്നതുപോലെ.

അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളും ഗാവസ്‌കര്‍ നിരത്തുന്നുണ്ട്. മന്‍സൂര്‍ അലിഖാന്‍ പട്ടൗഡി 21-ാം വയസ്സില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനായി. അതോടെ മഹാനായ ക്രിക്കറ്ററിലേക്ക് പട്ടൗഡി വളരുകയായിരുന്നു. റിക്കി പോണ്ടിങ്ങില്‍നിന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തശേഷമാണ് രോഹിത് ശര്‍മ വലിയ താരവും നേതാവുമായത്. ഗാവസ്‌കര്‍ പറയുന്നതില്‍ കാര്യമുണ്ട്.

'24 വയസ്സ്, നല്ല പ്രായം. ദീര്‍ഘകാല പ്രയോജനം, തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിങ്, മികച്ച ഫോം' ഋഷഭ് പന്തിനെ മാട്രിമോണിയല്‍ സൈറ്റില്‍നിന്നെന്നപോലെ മുന്‍ സെലക്ടര്‍ ശരണ്‍ദീപ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

എന്നാല്‍, പന്തിന് മൂപ്പായില്ലെന്നാണ് മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനും മുന്‍ ചീഫ് സെലക്ടറുമായ ദിലീപ് വെങ്സാര്‍ക്കറുടെ അഭിപ്രായം. പണ്ട്, എം.എസ്. ധോനിക്ക് പക്വതയായില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അനില്‍ കുംബ്ലെയെ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെങ്സാര്‍ക്കര്‍. രോഹിത് ശര്‍മയോ അശ്വിനോ നയിക്കട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

രണ്ടുപേരും ടീമില്‍ സ്ഥാനം ഉറച്ചവര്‍, പരിചയസമ്പന്നര്‍. കോലിയുടെ പിന്‍ഗാമിയെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാത്തതിന് മുന്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയെയും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. താന്‍ ധോനിയെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തകാര്യം സൗകര്യപൂര്‍വം വെങ്സാര്‍ക്കര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് തോറ്റ രാഹുലിനെ ഒരുകാരണവശാലും ക്യാപ്റ്റനാക്കരുതെന്ന് മുന്‍ മുംബൈ ക്യാപ്റ്റന്‍ മിലിന്ദ് റെഗെ മുന്നറിയിപ്പുനല്‍കുന്നു. വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ക്യാപ്റ്റനാവുന്ന കീഴ്വഴക്കമൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

