മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന കുറേയേറെ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കാണ് ബുധനാഴ്ച വിരാട് കോലിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തോടെ അറുതിയുണ്ടായത്.

രോഹിത്തുമായി യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ലെന്നും താന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുമെല്ലാം കോലി ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തന്നെ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയതിലും യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ ചീഫ് സെലക്ടറും മറ്റു സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് രോഹിത് ശര്‍മയെ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷമാണ് അക്കാര്യം തന്നെ അറിയിച്ചതെന്നും അതിന് മുമ്പ് താനുമായി ചര്‍ച്ച പോലും നടത്തിയില്ലെന്നും കോലി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് മാത്രമാണ് താന്‍ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയതിലുള്ള അതൃപ്തി കോലി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിലാണ്.

എന്നാല്‍ ട്വന്റി 20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചപ്പോള്‍ തന്നോട് ആരും സ്ഥാനമൊഴിയരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നുകൂടി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ കോലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോലിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ വാക്കുകളെ തള്ളുന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് കോലിയുടെയും ഗാംഗുലിയുടെയും വാക്കുകളില്‍ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളത്.

ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം കോലി ട്വന്റി 20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ബിസിസിഐ രോഹിത് ശര്‍മയെ ടീമിന്റെ ചുമതലയേല്‍പ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളെ താന്‍ തന്നെ നയിക്കുമെന്നായിരുന്നു കോലി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

പിന്നാലെയാണ് ബിസിസിഐ കോലിയെ മാറ്റി രോഹിത്തിനെ ഏകദിന ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി കൂടി ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വിഷയത്തില്‍ പല അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

ബിസിസിഐ തീരുമാനത്തിനെതിരേ ഏതാനും മുന്‍ താരങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയും രംഗത്തെത്തിയതോടെ ആറു ദിവസം മുമ്പ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തി. കോലിയോട് ട്വന്റി 20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറരുതെന്ന് തങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചുവെന്നും താരം അത് കേട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ദാദയുടെ വാക്കുകള്‍.

രോഹിത്തിനെ ഏകദിന നായകസ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചത് ബോര്‍ഡും സെലക്ടര്‍മാരും ഒരുമിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും വൈറ്റ് ബോള്‍ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍മാര്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിനോട് സെലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു.

ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോള്‍ ബിസിസിഐ അധികൃതര്‍ യാതൊന്നും മറുത്ത് പറയാതെ തന്റെ വാക്കുകളെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കോലി പറയുന്നത്. രാജിവെയ്ക്കരുതെന്നും തന്നോട് ആരും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി വിഷയത്തില്‍ ആരു പറയുന്നതാണ് കള്ളം, ആരു പറയുന്നതാണ് സത്യമെന്നുമുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍. കോലിയുടെ വാക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ താരത്തിന്റെ ആരാധകരും മറ്റും ഗാംഗുലിക്കെതിരേ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ വിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതിന്റെ ബാധ്യത ബോര്‍ഡിനും ഗാംഗുലിക്കുമാണ്. ദാദ ഇനി എന്ത് നിലപാടെടുക്കുമെന്നതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത്.

