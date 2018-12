സിഡ്‌നി: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിനു തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ പന്ത് ചുരണ്ടല്‍ വിവാദത്തില്‍ നിര്‍ണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വിലക്ക് നേരിടുന്ന ഓസീസ് താരം ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ്.

ഓസീസ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് പന്തില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചതെന്നാണ് ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാര്‍ണറുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പന്ത് ചുരണ്ടിയതെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ഡേവ് ആണ് പന്തില്‍ അത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യാന്‍ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിന്റെ വാക്കുകള്‍. ഫോക്‌സ് സ്‌പോര്‍ട്‌സിനു നല്‍കിയ പ്രതികരണത്തിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാല്‍ ഈ വിവാദത്തില്‍ താന്‍ ഇരയാക്കപ്പെട്ടെന്നു തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും താരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ''സംഭവിച്ച കാര്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊന്നും ഞാന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്'', ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ് പറഞ്ഞു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരേ കേപ്ടൗണില്‍ നടന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനമാണ് വിവാദത്തിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. പന്ത് ചുരണ്ടുന്നതിന് ജൂനിയര്‍ താരമായ ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.

ക്യാമറകളുടെ ശ്രദ്ധ അധികം ലഭിക്കില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. അടിവസ്ത്രത്തില്‍ കരുതിയ ഉരക്കടലാസുപയോഗിച്ചായിരുന്നു ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ് പന്തില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചത്. അസ്വാഭാവികമായ പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട ക്യാമറാമാന്‍ ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിന്റെ ചുരണ്ടല്‍ ദൃശ്യങ്ങളോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

സംഭവം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ബിഗ് സ്‌ക്രീനില്‍ അടക്കം കാണിച്ചതോടെ അമ്പയര്‍മാര്‍ ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സണ്‍ഗ്ലാസ് കവറുപയോഗിച്ചാണ് പന്ത് തുടച്ചതെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് കള്ളമാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ മഞ്ഞനിറമുള്ള, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ടേപ്പാണ് ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ അന്നത്തെ നായകന്‍ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഉപനായകന്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷം സസ്‌പെന്‍ഷനും ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിന് ഒമ്പത് മാസം സസ്‌പെന്‍ഷനും ലഭിച്ചു.

