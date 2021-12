സെഞ്ചൂറിയന്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ വിരാട് കോലി ഔട്ടായ രീതിയെ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ ആശിഷ് നെഹ്‌റ. ബോക്‌സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റില്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ കളി തുടങ്ങിയ കോലിക്ക് പക്ഷേ സ്‌കോര്‍ മൂന്നക്കത്തില്‍ എത്തിക്കാനായില്ല. ലെുങ്കി എന്‍ഗിഡിയുടെ പന്തില്‍ പുറത്താകുമ്പോള്‍ കോലിയുടെ സ്‌കോര്‍ 35 റണ്‍സായിരുന്നു. ലുങ്കി എന്‍ഗിഡിയുടെ പന്തില്‍ ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തുവന്ന പന്തില്‍ കോലി എഡ്ജ് ആയി പുറത്താകുകയായിരുന്നു.

'വിരാട് കോലിയെ പോലൊരു താരത്തില്‍ നിന്ന് നമ്മള്‍ റണ്‍സ് പ്രതീക്ഷിക്കും. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും വലിയ സ്‌കോറിലെത്താന്‍ കോലിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. 135-150 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ വരുന്ന പന്തുകള്‍ കോലി ഫ്രണ്ട് ഫൂട്ടില്‍ കളിക്കുന്നത് കാണാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പന്ത് സ്വിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബൗണ്‍സ് കണ്ടെത്തുമ്പോഴും ഏതൊരു ബാറ്റ്‌സ്മാനും വെല്ലുവിളിയാകും. കോലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തായി രീതി നോക്കിയാല്‍ മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെയൊരു അനാവശ്യ ഷോട്ട് കളിക്കാന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്വിങ് പന്തുകളില്‍ കോലി കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ഔട്ട് പരിശോധിച്ചാല്‍ മനസിലാകും. ഇത്തരം പന്തുകളില്‍ ഷോട്ട് അടിക്കാതെ ലീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. കെഎല്‍ രാഹുലില്‍ നിന്ന് അത് കാണാനായി. കണക്കുകള്‍ നോക്കിയാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടന്ന അവസാന പര്യടനത്തില്‍ കോലി റണ്‍സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെഞ്ചുറികളും അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളും നേടാനുള്ള ദാഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്റെ പ്രകടനത്തില്‍ അദ്ദേഹം നിരാശനായിരിക്കും.'-നെഹ്‌റ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

