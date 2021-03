അഹമ്മദാബാദ്: ട്വന്റി 20-യില്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരുടെ ബാറ്റിങ് ശരാശരിയേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം അവരുടെ സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിനാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ കുട്ടി ഫോര്‍മാറ്റില്‍ മൈതാന മധ്യത്ത് അധികം സമയമൊന്നും ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് ചിലവഴിക്കാന്‍ കിട്ടാറില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ അവരുടെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി അധികമാരും കാര്യമാക്കാറില്ല.

എന്നാല്‍ ആ ധാരണ തിരുത്തിക്കുറിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലും 50-ന് മുകളില്‍ ശരാശരിയുള്ള ഏക താരവും കോലി തന്നെ.

ഇപ്പോഴിതാ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാകുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ട്വന്റി 20-യില്‍ 3000 റണ്‍സ് നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കോലി. 72 റണ്‍സ് കൂടി നേടിയാല്‍ ഈ നേട്ടം കോലിക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 84 ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 50.48 ശരാശരിയില്‍ 2928 റണ്‍സാണ് കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം.

99 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 2839 റണ്‍സുള്ള ന്യൂസീലന്‍ഡ് താരം മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗുപ്റ്റിലാണ് കോലിക്കു പിന്നില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.

2773 റണ്‍സുമായി ഇന്ത്യന്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. പരമ്പരയില്‍ റണ്‍സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കോലിയും രോഹിത്തും തമ്മില്‍ വലിയ മത്സരം തന്നെ നടന്നേക്കും. രോഹിത്തിന് 3000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കാന്‍ ഇനിയും 227 റണ്‍സ് കൂടി വേണം.

