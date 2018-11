മുംബൈ: ടീം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍മാരോട് ഇത്തവണത്തെ ഐ.പി.എല്ലില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുടെ നിര്‍ദേശം.

ഐ.പി.എല്ലിന് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് വരുന്നതിനാല്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ വിശ്രമമെടുത്ത് പൂര്‍ണ കായികക്ഷമത കൈവരിച്ച് കളിക്കാനിറങ്ങണമെന്നാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ നിര്‍ദേശം. ബി.സി.സി.ഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇക്കാര്യം സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച ഭരണസമിതിയെ (സി.ഒ.എ) കോലി അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ബൗളര്‍മാരായ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍ണായക സാന്നിധ്യമാണെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ അവര്‍ ടിട്വന്റി ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നുമാണ് കോലി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റന്റെ നിര്‍ദേശത്തില്‍ പക്ഷെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല.

മെയ് 30 മുതല്‍ ജൂലൈ 14 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ല്‍സിലുമായാണ് അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ ആദ്യ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഐ.പി.എല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് മെയ് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച മാത്രമേ അവസാനിക്കൂ.

ഇത്തരത്തില്‍ കളിക്കാരെ മാറ്റിനിര്‍ത്തുകയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടതായിവരും. ബൗളര്‍മാരെ ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലോ അവസാന പകുതിയിലോ മാത്രം കളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ കളിക്കാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്രമം ലഭിക്കും.

ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് പ്രധാന ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റാല്‍ അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. കളിക്കാരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്തേ ഭരണസമിതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ.

ഇക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനാണ് അത് തിരിച്ചടിയാകുക. ബുംറയുടെയും ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും സേവനം അവര്‍ക്കു നഷ്ടമാകും.

ബൗളര്‍മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ടെങ്കിലും ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ യാതൊരു നിര്‍ദേശങ്ങളുമില്ല.

Content Highlights: virat kohli wants team india pacers to skip ipl rest for world cup