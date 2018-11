മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലെന്നു പറഞ്ഞ ആരാധകനോട് രാജ്യം വിട്ടുപോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട വിരാട് കോലിക്കെതിരേ ബി.സി.സി.ഐ. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഇടക്കാല ഭരണസമിതി ഈ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ കോലിയെ താക്കീത് ചെയ്തതിരിക്കുകയാണ്.

മാധ്യമങ്ങളുമായും പൊതുജനങ്ങളുമായുമുള്ള ഇടപെടലില്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്താനും കുറച്ചുകൂടി എളിമയോടുകൂഴി പെരുമാറാനും ബി.സി.സി.ഐ കോലിക്ക് നിര്‍ദേശം നൽകിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിന്‍ഡീസിനെതിരായ ടി ട്വന്റിയില്‍ വിശ്രമം അനുവദിക്കപ്പെട്ട കോലി ഓസീസിനെതിരായ പര്യടനത്തില്‍ ടീം നായകനായി തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ടീം ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് യാത്രതിരിക്കും മുമ്പാണ് കോലിയോട് ശ്രദ്ധയോടെ പെരുമാറാന്‍ ബി.സി.സി.ഐ നിര്‍ദേശിച്ചത്.

30-ാം ജന്മദിനത്തില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പിലൂടെ ആരാധകരുടെ കമന്റുകള്‍ക്ക് മറുപടി പറയവേയാണ് കോലിയുടെ വിവാദ പരാമര്‍ശമുണ്ടായത്. ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരേക്കാള്‍ തനിക്കിഷ്ടം ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്‌ട്രേലിയ താരങ്ങളുടെ ബാറ്റിങ് കാണാനാണെന്നും വിരാട് കോലി അമിത പ്രാധാന്യം ലഭിച്ച താരമാണെന്നുമായിരുന്നു ആരാധകന്റെ കമന്റ്. കോലിയുടെ ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ലെന്നും ഈ ആരാധകന്‍ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കില്‍ രാജ്യം വിട്ടുപോകൂ എന്നാണ് കോലി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

