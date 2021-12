ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍. കോലിയായാലും ഗാംഗുലിയായാലും ഒരാളെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി മോശം പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലെന്ന് മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കപില്‍ ദേവ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ഗാംഗുലി ആണെന്ന് മുന്‍താരം സുനില്‍ ഗാവസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനത്തിന് യാത്ര തിരിക്കും മുമ്പ് കോലി നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലെ പരാമര്‍ശത്തിലാണ് ഇരുവരുടേയും പ്രതികരണം. ട്വന്റി-20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയരുതെന്ന് താന്‍ കോലിയോട് വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന ഗാംഗുലിയുടെ പ്രസ്താവന, വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ കോലി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. നായകസ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള തീരുമാനം ബി.സി.സി.ഐയും സെലക്ടര്‍മാരും സന്തോഷത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഗാംഗുലി കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന തരത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ രൂപപ്പെട്ടത്.

'ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനത്തിനായി പുറപ്പെടുംമുമ്പ് ഇത്തരമൊരു വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചത് ശരിയായില്ല. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തുന്നതും മറ്റൊരാള്‍ക്കുനേരെ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നതും നല്ല പ്രവണതയല്ല. എല്ലാവരുടേയും പൂര്‍ണ ശ്രദ്ധ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലാകണം. ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയാണ്. പരസ്യമായി മോശം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അതു വിരാട് കോലി ആയാലും സൗരവ് ഗാംഗുലി ആയാലും ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ നിലപാട്.' കപില്‍ ദേവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗാംഗുലിയാണ് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു ഗാവസ്‌ക്കറുടെ പ്രതികരണം. 'ഈ പ്രശ്‌നത്തിലേക്ക് ബിസിസിഐയെ വലിച്ചിഴക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രസ്താവന നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആശയക്കുഴപ്പം നീക്കേണ്ടത്. രാജി വയ്ക്കരുതെന്ന് കോലിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായി അറിയിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്.' ഗാവസ്‌കര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം ഗാംഗുലിയെ പിന്തുണച്ചാണ് മുന്‍താരം പ്രഗ്യാന്‍ ഓജ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഒരു റെസ്‌റ്റോറന്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഓജയുടെ ട്വീറ്റ്. 'രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം ചേര്‍ക്കണം, എന്തെല്ലാം ചേര്‍ക്കേണ്ടതില്ല എന്നത് ഒരു നല്ല പാചകക്കാരന് അറിയാം. ആ റസ്‌റ്റോറന്റിന്റെ പ്രശസ്തി ആ പാചകക്കാരനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ്.' ഓജ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

A good chef knows what to show and what not to, when he is trying to prepare a delicious dish! As the reputation of the kitchen and the restaurant is on him. #JustAThought